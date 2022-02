Florin Nini „înţeapă“ arbitrajul după semifinala cu SCMU Craiova

CSM Galați a pierdut semifinala cu SCM Universitatea Craiova, scor 104 – 94, iar, la finalul partidei, Florin Nini a oferit câteva declarații. Acesta nu a ezitat să „înţepe“ şi arbitrajul.

„Un meci frumos, în primul rând. Felicit orașul Craiova pentru organizare, au o infrastructură demnă de invidiat, un model, merită toate felicitările. Am niște bărbați adevărați, în sensul că după primul sfert, când ei aruncă 24 de libere și noi 7, înseamnă cu suntem foarte puternici în apărare. În sfertul trei ei au 36 de libere, noi 16, iarăși suntem foarte puternici. Când o echipă îți marchează 55% din libere înseamnă că ești o echipă care luptă. Dacă discutăm, discutăm deschis, iar dacă ne facem că plouă, mă duc să-mi iau umbrela. E clar că a fost o diferență la jocul de contact, așa s-a considerat și așa s-a fluierat. Eu rămân consecvent echipei mele.

Mă bucur că am fost buturuga mică, la care au pus unii umărul să nu răstoarne carul mare. Nu pot decât să-i felicit pe băieți, cred că am oferit un joc bun, un spectacol pentru sală. Ceea ce am pregătit a funcționat și mă bucur că împotriva unei echipe puternice și agresive am reușit să marcăm din acțiune, ceea ce înseamnă că am avut o strategie bună și o inteligență a jucătorilor. Nu susțin pe nimeni în finală. Și noi am fi putut face surpriza. Respect toate echipele și în primul rând trebuie felicitate că au ajuns aici“, a spus Florin Nini.

Maters: „E dificil de digerat“

Javon Masters a fost principalul marcator al partidei, jucătorul Galațiului rămânând cu un gust amar la final.

„E dificil de digerat. Nu multă lume se aștepta ca noi să ajungem până aici. Mă bucur că am avut un meci bun și am încercat să fac tot ce depinde de mine să câștigăm, dar n-a fost de ajuns. Felicitări Craiovei pentru run-ul din repriza secundă. Am încercat să revenim în joc, dar finalul lor a fost mai bun. Încercăm să învățăm din asta și mergem mai departe în sezonul regulat, unde o să încercăm să progresăm.

Am câțiva prieteni la Craiova și la Voluntari sunt Ouzsy (Barro – n.r.) și Marcu (Badiu – n.r.). O să fie un meci foarte bun joi și cu siguranță o să urmăresc finala. Nu e un sentiment plăcut faptul că nu suntem noi acolo, dar baschetul aici e la un nivel ridicat și sunt fericit că pot să concurez împotriva unor profesioniști“, a punctat şi Masters.

