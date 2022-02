Kakiouzis: „Defensiva a scârţâit cu Rapid, dar ne punem la punct până marţi“

SCMU Craiova a trecut de Rapid în ultimul meci dinaintea Final Four-ului Cupei României, scor 96-82, iar Michalis Kakiouzis şi Troy Franklin au oferit câteva declaraţii. Tehnicianul elen s-a arătat puţin nemulţumit de defensivă, dar a spus că se va pune totul la punct pentru meciul cu Galaţi, din semifinale.

„Am jucat bine cu Rapid, dar doar ofensiv, pentru că defensiv am scârţâit din multe puncte de vedere. Unii jucători nu s-au ridicat la nivelul dorit, dar este normal, pentru că după o perioadă fără activitate au urmat multe meciuri la rând. Am întâlnit o echipă bună, agresivă şi a trebuit şi noi să devenim mult mai agresivi decât în alte jocuri. Felicit echipa, dar deja ne gândim la semifinala cu Galaţi, de marţi. Ne odihnim până atunci, mai punem la punct anumite aspecte, pentru că vrem să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ajunge în finală, iar apoi vom lupta şi pentru trofeu. Galaţi are o echipă periculoasă. Trebuie să ne îmbunătăţim defensiva dacă vrem să trecem de ei. Apoi, dacă ajungem în finală, acolo va fi care pe care, indiferent de adversar. Dar, repet, meciul cu Galaţi este mai mult decât important!“, a spus Michalis Kakiouzis.

Franklin: „Vom trece de Galaţi şi vom juca finala“

Troy Franklin a mărturisit că are încredere în colegii săi şi crede că echipa va juca finala Cupei României în acest sezon.

„A fost un meci bun cu Rapid. Ce-i drept, defensiva noastră nu a strălucit, dar am marcat mult mai multe puncte şi am reuşit să câştigăm. Ne pregătim acum de Final Four. Suntem cu toţii focusaţi, dar în special pe primul joc, cel cu Galaţi, pentru că este cel mai important. Ei au o echipă puternică, dar noi trebuie să fim la cel mai bun nivel pentru a-i învinge. Sincer, eu zic că vom trece de ei şi vom juca finala“, a spus Franklin.

Citeşte şi: SCMU Craiova a învins Rapidul și este pregătită de Final Four