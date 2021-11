Michalis Kakiouzis: „Am jucat foarte bine atât defensiv, cât şi ofensiv“

SCMU Craiova a câştigat clar partida cu Focşani, iar antrenorul Michalis Kakiouzis s-a arătat mulţumit de ceea ce elevii săi au arătat pe parchet.

„Am jucat foarte bine atât defensiv, cât şi ofensiv. Ne-am pregătit foarte bine la antrenamente, ne-au ieşit acţiunile individuale, iar acum ne bucurăm de victorie. Este un succes extrem de important pentru noi, pentru moralul nostru. Vrem să intrăm în pauza competiţională cu o victorie la Ploieşti. Fiecare meci în parte este dificil. Noi ne-am uşurat munca prin evoluţia noastră. Toată lumea a jucat la nivel înalt şi sper să continuăm pe acelaşi drum“, a spus Kakiouzis.

Michael Qualls a stabilit un nou record stagional de puncte în meciul cu Focşani (41), dar a mărturisit că şi-ar fi dorit să ajungă la borna 50.

„Aveam nevoie neapărată de victorie astăzi. A trebuit să depăşim momentele grele, precum înfrângerile de la Rapid şi de la Piteşti. A fost o săptămână dificilă, ne-am focusat pe acest duel, iar rezultatul este mai mult decât îmbucurător. Mi-aş fi dorit să ajung la 50 de puncte astăzi, dar domnul antrenor a decis să rămân pe bancă. Am demonstrat că am un shoot de la trei puncte în regulă şi atâta timp cât pot să ajut echipa, sunt la dispoziţie. În general, în echipă sunt foarte mulţi care nu se pot concentra pe toată durata meciului. Eu încerc să rămân la capacitate maximă 40 de minute şi să punctez ori de câte ori am ocazia“, a declarat Michael Qualls.

