Michalis Kakiouzis: „Am dat cu piciorul unei şanse bune de a câştiga“

SCMU Craiova a pierdut la Piteşti la două posesii, scor 83-79, chiar dacă a fost la conducerea jocului 39 de minute. Gazdele au revenit incredibil pe final, şi pe fondul oboselii echipei oltene, iar antrenorul Michalis Kakiouzis s-a arătat supărat de şansa victoriei pe care elevii săi au irosit-o în ultimul minut.

„Nu este un start de campionat aşa cum mă aşteptam. Am pierdut, acum, cu Piteşti, după un meci în care am făcut o mulţime de greşeli, în special în ultimele minute de joc, când concentrarea trebuia să fie la maximum. Echipa de aici, FC Argeş, are mulţi sportivi experimentaţi, de calitate, dar noi am avut şansa să câştigăm. Nu am făcut-o, am dat cu piciorul acestei oportunităţi, iar acum trebuie să trecem peste şi să tragem tare la antrenamente. Este un sezon lung, abia am început treaba. În România sunt echipe foarte bune, puternice şi mă bucur că fac parte din colectivul de la Craiova şi din acest campionat“, a punctat Kakiouzis, la finalul meciului din Trivale.

Citeşte şi: Grecul Savvas Papantoniou a plecat de la SCMU Craiova