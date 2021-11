Marius Toma: „Cu Piteşti vom vedea nivelul la care ne aflăm“

Baschetbaliştii de la SCMU Craiova au trecut peste eşecul cu UBT Cluj şi au învins-o la scor pe Miercurea Ciuc, …. Acum, trupa lui Kakiouzis se pregăteşte de un nou meci în Liga Naţională, şi nu unul oarecare, ci împotriva liderului BCMU Piteşti. Partida se va disputa luni seară, în deplasare, de la ora 18.00.

SCMU Craiova a avut fluctuaţii de formă în startul campionatului. După trei victorii consecutive în primele etape, au urmat două eşecuri, unul neaşteptat la Rapid, iar celălalt acasă cu UBT Cluj-Napoca, echipa campioană. Imediat după, alb-albaştrii s-au dezlănţuit cu Miercurea Ciuc, iar acum sunt pregătiţi să facă un nou meci bun, în Trivale, cu Piteşti. De această dată, calculele sunt mult mai complicate, pentru că violeţii formează un grup puternic în acest an, iar în acest moment se află chiar pe prima poziţie în clasament, cu şase victorii din tot atâtea partide disputate.

Dacă în meciul de pe teren propriu cu UBT Cluj craiovenii nu au avut şansa de a fi susţinuţi de public, iar avantajul a fost clar în dreptul ardelenilor, acum, în Trivale, absenţa publicului poate fi un atu important pentru SCMU.

Meci de care pe care în „Trivale“

Managerul Craiovei, Marius Toma, a prefaţat derbiul cu BCMU Piteşti, de luni seară. Acesta consideră că atuul grupării din „Trivale“ este continuitatea la nivel de lot, dar este sigur că partida va fi una extrem de disputată.

„Luni, la Piteşti, vom vedea foarte clar nivelul la care ne aflăm. Vom întâlni o echipă neînvinsă, în formă. Va fi un meci al orgoliilor. După cum se ştie, în ultimele sezoane trei partide s-au încheiat în overtime. Cert este că jucătorii noştri sunt motivaţi pentru această partidă. Cei de la Piteşti au reuşit toate aceste rezultate bune şi din prisma faptului că au reuşit să păstreze din sezonul trecut o structură de patru jucători de bază, la care au mai adăugat şi alţi sportivi de valoare. Se anunţă un meci extrem de disputat şi sperăm să ne ridicăm la valoarea adversarului.

Trebuie să evităm toate aceste oscilaţii pe care le avem şi de la partidă la partidă, dar şi de la sfert la sfert. Avem de corectat anumite chestiuni şi nu îi este uşor deloc antrenorului. Acesta este cel mai mare minus al nostru, şi anume inconstanţa pe întreaga durată a partidei. După meciul de la Piteşti vor urma alte două partide importante, acasă cu Focşani şi la Ploieşti, pentru ca apoi să ne oprim două săptămâni, având în vedere că va intra pe parchet şi naţionala României“, a declarat Marius Toma.

Dezamăgit de atitudinea din meciul cu Rapid

Marius Toma a recunoscut că a fost foarte dezamăgit de atitudinea echipei din meciul de la Rapid, pierdut în overtime. Totodată, acesta îşi doreşte ca procentajul de la linia de trei puncte să se îmbunătăţească cât mai rapid posibil.

„La Rapid nu avem nicio scuză. Cu UBT nu intră în discuţie, pentru că ei sunt la un alt nivel, joacă şi în Champions League, au şi cel mai mare buget din ţară. De partea cealaltă, revin încă o dată la ideea că rezultatul de la Rapid este unul impardonabil. Nu trebuie să se mai repete aşa ceva cu o echipă nou-promovată sau una, să zicem, mai mică decât noi ca valoare. Am avut o atitudine de criticat. Cu UBT Cluj am pierdut din cauza procentajului slab de la trei puncte. În acest meci am avut doar 16% din spatele semicercului. Nu poţi învinge Clujul când arunci de trei puncte atât de slab. Este vorba de concentrare, de felul în care înţeleg cum să se aşeze în atac. Credem că aceste aruncări de trei puncte sunt foarte importante în baschetul modern, pot face diferenţa într-un meci. Franklin, de exemplu, anul trecut, în Turcia, a avut un procentaj incredibil de la trei puncte, însă, deocamdată, nu credem că evoluează la nici 50% din potenţialul său la acest procedeu“, a menţionat managerul.

Toma: „S-ar putea să mai apară schimbări în lot“

Atât SCMU Craiova, cât şi majoritatea echipelor sunt inconstante în acest start de campionat. Acest lucru este datorat şi schimbărilor masive de loturi, consideră Marius Toma, care a anunţat că pot să mai apară surprize în echipa oltenilor în următoarea perioadă.

„Este un început de campionat nebun. Constanţa învinge la Sibiu, după care pierde acasă fără drept de apel cu Focşaniul. La rândul lor, Sibiul a pierdut toate jocurile, mai puţin cel cu Voluntari, tocmai cel împotriva unei echipe foarte bune. Echipele nu şi-au găsit ritmul încă. Piteştiul nu întâmplător este pe primul loc, contează continuitatea. La noi s-ar putea să mai apară schimbări la nivelul lotului. Căutăm o formulă cât mai bună pentru ceea ce urmează.

Chiar dacă au fost anumite greşeli de arbitraj în trecut, nu ne gândim la aşa ceva. Au fost două decizii proaste luate împotriva noastră la meciul cu Rapid, dar evoluţia echipei nu mi-a permis să vorbesc de arbitraj. Trebuie să fim fair-play, să nu căutăm alibiuri. Este penibil să vorbeşti despre arbitraj la un meci pe care trebuia să-l câştigi relaxat la 15-20 de puncte, dar pe care l-ai pierdut în overtime. Vom avea două meciuri în deplasare extrem de dificile, acum, cu Piteşti, iar peste două runde la Ploieşti. Ne avantaează, pe de-o parte, faptul că nu sunt spectatori în sală şi nu este presiune pe echipă. Rămâne doar pesiunea jocului, a rezultatului şi sperăm ca jucătorii să lupte până la ultimul fluier în astfel de meciuri“, a mai punctat Toma.

Baschetul juvenil revine în Craiova!

După o lungă perioadă în care Craiova a dus lipsă de baschetul juvenil, a venit şi timpul să începem promovarea tinerelor talente. Clubul Sportiv Universitatea Craiova s-a înscris în Liga 1 şi are ca obiectiv principal formarea tinerilor.

„Pentru prima dată, după mulţi ani, oraşul nostru are echipe înscrise la toate categoriile de vârstă. Vorbim aici de la mini-baschet până la Liga Naţională. Clubul Sportiv Universitatea Craiova este încrisă în Liga 1, dar nu are ca obiectiv promovarea, ci creşterea tinerelor talente. Se doreşte creşterea nivelului de performanţă şi de valoare, ca în viitorul apropiat să-i promovăm în Liga Naţională. Este un moment care trebuie punctat, unul benefic sportului şi baschetului craiovean. După cum ştim, de la U18 până la Liga Naţională este o diferenţă foarte mare şi vorbim aici despre exprimarea în teren şi, foarte mulţi jucători, neavând şansa să facă acest pas, s-au lăsat de sport“, a încheiat managerul SMCU Craiova.

