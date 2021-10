SCMU Craiova, pregătită de un duel tare cu CSM Galaţi

După victoria de răsunet de la Sibiu, obţinută, practic, în ultimele 5 minute de joc, baschetbaliştii craioveni se pregătesc de un nou duel în Liga Naţională. Formaţia lui Kakiouzis primeşte, sâmbătă seară, vizita echipei CSM Galaţi. Având în vedere forma excelentă şi rezultatele pozitive din primele două jocuri oficiale din acest an, alb-albaştrii pornesc favoriţi în duelul cu echipa gălăţeană, care vine şi după o perioadă complicată, în care mai mulţi sportivi au fost indisponibili din cauza infectării cu noul virus.

Tg. Jiu şi CSU Sibiu sunt victimele Craiovei de până acum în campionat, în timp ce Oradea a cedat, la rândul ei, în Cupa României. Oltenii au şi un meci mai puţin disputat, după ce partida cu UBT Cluj a fost amânată pentru 27 septembrie la cererea formaţiei ardelene. De partea cealaltă, CSM Galaţi a disputat un singur joc în LNBM, în compania nou-promovatei CSM Ploieşti, pe care l-a şi pierdut la o posesie, scor 78-80.

Kakiouzis: „Depinde de noi dacă ne vom face meciul greu sau uşor“

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Craiovei, Michalis Kakiouzis a vorbit pe scurt despre reuşita de la Sibiu, de luni seară şi a avertizat că cei de la Galaţi nu sunt o „victimă“ sigură.

„Vom avea un meci dificil, aşa cum sunt toate din acest campionat. Am întors spectaculos scorul de la -15 puncte la Sibiu şi am obţinut o victorie frumoasă, iar acum echipa este mai motivată ca niciodată. Galaţi are o echipă arţăgoasă, care vine aici să obţină victorie. Noi, însă, vom juca la fel cum am făcut-o în ultimele minute la Sibiu. Noi singuri ne-am pus în situaţia de a trebui să revenim de la 15 puncte, practic ne-am făcut viaţa grea. Ştiam că cei de la Sibiu au o echipă tare şi că veneau după două eşecuri, iar cu noi vor fi extrem de motivaţi. Cu Galaţi depinde de noi dacă ne vom face meciul greu sau uşor. O să muncim pe brânci, pentru că doar aşa putem obţine victoria.

Nu este nicio presiune la echipă, dar mă bucur că vocile exterioare ne consideră o echipă puternică. Băieţii trebuie să se antreneze zilnic foarte bine ca să devenim şi mai puternici pe zi ce trece. Suntem o echipă bună, nu cea mai bună din Ligă. Avem de muncit mult, dar suntem pe drumul cel bun“, a explicat Kakiouzis.

Radu Vîrnă: „Ţintim victoria“

Radu Vîrnă, unul dintre jucătorii Craiovei, consideră că adversarii de sâmbătă, CSM Galaţi, sunt extrem de periculoşi, mai ales că ultimele rezultate nu sunt de neglijat. Acesta a punctat, totodată, faptul că punctele sunt cele mai importante, dar şi că un posibil joc spectaculos poate apărea pe parcursul întâlnirii.

„Am reuşit să revenim spectaculos pe final la Sibiu, după un joc foarte bun al nostru. Avem încredere unul în celălalt pe teren, iar acest lucru s-a văzut la final, pe tabela de scor. Pe tot parcursul meciului am sperat la victorie şi am luptat până la ultima secundă. Să nu uităm, acum, că cei de la Galaţi au eliminat Piteştiul din Cupă, formaţie care a terminat pe locul al treilea sezonul precedent. Au o echipă foarte bună, puternică, cu jucători noi, care nu au mai evoluat în România. Noi ne vom face jocul, care este şi unul spectaculos, pentru că deţinem sportivi atletici, capabili să impresioneze de sub panou şi nu numai. Dar, în principal, ţintim victoria, indiferent cum este obţinută!

Trebuie să practicăm cel mai bun baschet posibil etapă de etapă, iar în acel moment vom deveni o ţintă. Cu cât câştigăm mai multe jocuri, cu atât se duce vorba şi toţi vor încerca să ne bată. Noi trebuie să facem faţă acestei presiuni şi să privim mereu înainte, să nu cedăm în niciun moment. Contează foarte mult pentru noi, românii, să jucăm alături de cei din afară. Vedem ce înseamnă baschetul adevărat, cât de mult trebuie să muncim pentru a intra pe parchet. Contează enorm să avem jucători importanţi lângă noi, care au evoluat şi în alt campionat, la un nivel ridicat. Acest lucru duce la un real progres“, a încheiat Radu Vîrnă.

LNBM – etapa a 4-a:

Sâmbătă, 16 octombrie – ora 17.00: Athletic Constanţa – Miercurea Ciuc, ora 18.00: BC Timişoara – CSM Focşani, CSM Ploieşti – BCMU Piteşti, ora 18.45: CSM Oradea – CSU Sibiu, ora 19.00: SCMU Craiova – CSM Galaţi.

Duminică, 17 octombrie – ora 18.30: Dinamo – TG. Jiu;

Luni, 18 octombrie – ora 18.00: Steaua – Rapid.

Partida dintre Voluntari şi UBT Cluj a fost amânată.

Clasament: 1. BCMU Piteşti 6 puncte, 2. CSM Ploieşti 6, 3. CSM Oradea 5, 4. UBT Cluj 4, 5. Athletic Constanţa 4, 6. SCMU Craiova 4, 7. Voluntari 4, 8. CSM Focşani 4, 9. Rapid 4, 10. BC Timişoara 3, 11. Dinamo 3, 12. CSU Sibiu 3, 13. Steaua Bucureşti 3, 14. Tg. Jiu 3, 15. Miercurea Ciuc 3, 16. Municipal Galaţi 1.

