Se vede mâna lui Kakiuouzi! Și, mai mult de atât, se vede că în acest an am avut parte de transferuri de clasă făcute de conducerea SCMU Craiova. Baschetbaliștii din Bănie au defilat în cel dintâi meci oficial din acest sezon, cel din primul tur al Cupei României, cu CSU Oradea. În fața propriilor fani după mai bine de un an și jumătate, SCMU Craiova a „dat de pământ“ cu vicecampioana României și a învins-o cu 79-64 după un meci excelent. A fost o victorie muncită, meritată și, în special, savurată de publicul prezent la Polivalentă.

Primul sfert a fost unul de vis. Joshua Hawley parcă a fost de pe altă planetă, a punctat din absolut orice poziție, în special din afara careului, în timp ce Rashad Qualls a avut mai multe acțiuni individuale remarcabile. La finele primelor 10 minute, scorul a fost de 26-14 pentru alb-albaștri. În actul secund, Oradea a mai recuperat din handicap, în timp ce băieții lui Kakiouzis și-au mai tras puțin sufletul pentru a fi fresh în partea a doua. La pauza mare, tabela indica 39-30 pentru SCMU.

A apărut mentalitatea de învingător!

Din sfertul al treilea a ieșit la rampă Troy Franklin, un jucător de excepție, cu un control deosebit al mingii și cu execuții care tind spre perfecțiune. Acesta s-a jucat deseori cu apărarea adversă și a contribuit decisiv la victoria din această seară. Nu-l omitem nici pe Gavriloaia, care, de asemenea, s-a descurcat foarte bine în primul meci în tricoul Craiovei.

Chiar dacă au fost și momente ceva mai dificile pe parcursul reprizei secunde, Kakiouzis a știut perfect cum să-și motiveze băieții și cum să-i facă să nu renunțe în nicio clipă. Totodată, s-a putut observa concentrarea băieților pe întreaga durată a meciului. Dacă după primele trei sferturi diferența pe tabelă era de 10 puncte în favoarea oltenilor, scor 59-49, până la final alb-albaștrii au mai adăugat puncte și s-au impus clar, scor 79-64.

SCMU Craiova: Papantoniou, Gavriloaia (12), Licurici (1), Voinescu (1), Olisemeka (6), Țibîrnă, Franklin (21), Andrieș, Robinson (3), Hawley (18), Qualls (17), Bagairea. Antrenor: Michalis Kakiouzis.

A fost o victorie mare, care ne dă prima șansă la calificarea în faza următoare a Cupei. Returul de la Oradea va avea loc marți, de la ora 20.00.

