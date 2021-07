Dragoş Diculescu s-a despărţit de SCMU Craiova după doi ani! Zwolle, noua destinaţie!

Dragoș Diculescu este unul dintre tinerii jucători români care au impresionat în ultimele sezoane în Liga Națională de Baschet Masculin, la SCM U Craiova. Prestațiile lui Dragoș l-au adus și în angrenajul echipei naționale, dar și în atenția mai multor cluburi din străinătate.

Contactat de GdS, Dragoş Diculescu ne-a anunţat că va juca în stagiunea următoare în BNXT League, un nou campionat format din prima ligă din Belgia și prima ligă din Țările de Jos (Olanda). Astfel, Dragoş va evolua pentru Lanstede Hammers Zwolle, formație care în stagiunea precedentă a terminat sezonul regulat din campionatul olandez pe locul 3 și a ajuns în playoff până în semifinale.

Diculescu: „Faptul că am venit la Craiova a fost cea mai bună decizie din cariera mea“

Căpitan timp de doi ani la echipa olteană, Dragoş Diculescu a avut doar cuvinte de laudă despre gruparea alb-albastră. Acesta a mărturisit, cu emoţii, că cea mai bună decizie din cariera sa a fost venirea la Craiova.

„Este primul meu contract în exterior şi pot spune că am făcut un pas mare în cariera mea. Consider că sunt pregătit de această provocare şi am încredere că o să performez bine şi în afara României. Primesc această oportunitate cu braţele deschise şi sunt conştient că trebuie să muncesc cât mai mult ca să pot să mă afirm şi la nivel internaţional.

Au fost doi ani superbi petrecuţi la Craiova. Aici am crescut şi m-am dezvoltat ca jucător. Întreaga comunitate din Bănie m-a primit cu mult drag, de la conducere şi jucători, până la suporteri şi, de ce nu, fani. Acest lucru m-a făcut să mă simt ca acasă la Craiova. Faptul că am venit la Craiova a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau în întreaga mea carieră baschetbalistică. Le mulţumesc tuturor care mi-au făcut aceşti doi ani perfecţi în Bănie“, a spus Dragoş Diculescu, pentru GdS.

„Pot demonstra că românii au calitate“

Aspiraţiile şi ambiţia lui Dragoş sunt foarte mari odată cu semnarea primului contract în exterior. Acesta îşi doreşte cu ardoare să demonstreze că baschetbaliştii români au valoare şi pot juca cu brio şi la echipele importante ale Europei.

„În momentul de faţă mă recuperez după sezonul proaspăt încheiat în care am avut ceva probleme. Lucrurile decurg destul de bine şi voi fi pregătit 100% în momentul în care va trebui să debutez la noua echipă. Motivul pentru care am plecat din România este că vreau să schimb percepţia pe care anumiţi oameni din exterior o au despre noi, românii. Pot demonstra că avem calitate, că suntem o naţie de oameni muncitori şi talentaţi. De partea cealaltă, ca obiectiv colectiv, îmi doresc să mă lupt la campionat. Echipa la care voi evolua este una de top din Olanda, care a câştigat şi campionatul, iar în fiecare an îşi propune rezultate cât mai bune. Va fi, începând din acest an, un campionat mult mai puternic, cu echipe din Belgia şi Olanda, aşa că aspiraţiile mele sunt mari“, a adăugat internaţionalul român.

Dragoș Diculescu a fost unul dintre cei mai buni sportivi ai Craiovei în stagiunea precedentă, unde a beneficiat de încredere maximă şi de o mână liberă din partea fostului antrenor, Aco Todorov. Dragoș a avut medii de 14,3 puncte, 4,4 recuperări și 3,5 pase decisive în 28 de partide, cu 51% de la 2 puncte, 34% de la 3 puncte și 80% de la libere.

Înainte de Craiova, Dragoș Diculescu a mai evoluat la seniori pentru CSM Steaua București și SCM Timișoara.

