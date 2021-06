Michalis Kakiouzis, un nume uriaş pe banca tehnică a SCMU Craiova

După ce la finele săptămânii trecute clubul de baschet SCMU Craiova a anunțat despărțirea de antrenorul Aco Todorov, a venit, acum, și momentul mult așteptat, și anume numirea noului tehnician. Astfel, grecul Michalis Kakiouzis va fi noul antrenor al grupării din Bănie!

Michalis Kakiouzis a fost căpitanul Greciei la cucerirea Campionatului European 2005 și a fost vicecampion european un an mai târziu. A evoluat pentru echipe importante: AEK Atena, Barcelona, Sevilla sau Efes Pilsen. După ce s-a lăsat de baschet, Michalis Kaiouzis a fost șeful departamentului de scouting de la AEK Atena și a antrenat pe Koropi (Grecia) și pe Enosis Neon Paralimni (Cipru).

Kakiouzis: „Întotdeauna mi-am dorit să fiu primul“

Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, grecul Michalis Kakiouzis a fost prezentat oficial şi a oferit câteva impresii despre primul său contact cu oraşul. Bineînţeles, alături de el s-au aflat şi directorul SCM, Adrian Cosman, precum şi managerul echipei din Bănie, Marius Toma.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns aici, la Craiova. Este unul dintre cele mai frumoase oraşe din România şi am acceptat imediat propunerea de a antrena echipa de aici. Am vorbit atât cu domnul director, Adrian Cosman, cât şi cu managerul Marius Toma şi pot spune că nu a fost greu să mă conving că trebuie să vin aici. Am văzut infrastructura, stadionul de fotbal, sala Polivalentă, stadionul de atletism. Pot spune că primul target pentru sezonul viitor este ca fanii să revină la meciuri, să fie alături de noi şi să ne susţină. Va fi un campionat interesant, cu destul de multe echipe, iar noi ne vom pregăti de acest lucru. Sezonul regulat va fi de 30 de etape, iar noi vom începe pregătirea prin luna august. Până atunci, voi încerca, împreună cu ai mei colegi, să conturăm lotul pentru noul sezon“, a spus Kakiouzis.

De asemenea, acesta a mărturisit că îşi doreşte să fie întotdeauna pe primul loc, iar din acest motiv va începe cât mai rapid căutările de jucători.

„Suntem în căutare de jucători, colaborez şi cu domnul Cosman, dar şi cu Marius Toma şi mă bucur că suntem pe aceeaşi lungime de undă. Vrem să facem o echipă competitivă, iar eu sunt aici ca să muncesc şi să duc echipa chiar şi pe primul loc. De când eram tânăr, întotdeauna mi-am dorit să fiu primul. Dar, până a ajunge acolo, este mult de muncă. Se poate ajunge şi la titlu, dar este mult de muncă, iar, pentru început, noi ţintim vârful. Îmi place munca pe care o fac şi voi încerca să-mi implementez la echipă ideile şi stilul. Am vorbit şi cu domnul Todorov, fostul antrenor, şi am ajuns la concluziile că staff-ul va fi tot cel de până acum, nu vor fi schimbări. Văd baschet foarte mult, din toate zonele lumii, iar cel românesc este pe un drum bun, poate chiar mai bun decât aţi crede voi toţi“, a încheiat noul tehnician al Craiovei.

„Veţi vedea o echipă de baschet puternică la Craiova!“

După cum menţionam mai sus, la conferinţa de presă a fost prezent şi directorul SCM, Adrian Cosman. Acesta a vorbit la superlativ despre noul antrenor al echipei de baschet şi consideră că numele său va conta decisiv în conturarea lotului de jucători pentru sezonul viitor.

„Michalis este un nume uriaş din baschet internaţional. Acesta a ales să vină în România şi să antreneze echipa noastră, iar pentru noi este o onoare. Ţin să menţionez că obiectivul nostru principal pentru acest sezon este ca suporterii să se reîntoarcă în Sala Polivalentă. Iar, pentru a reuşi acest lucru, trebuie să prestăm un baschet de calitate, iar Michalis este aici să ducă baschetul craiovean la un nivel mare. Bugetul a fost votat deja de către Consiliul Local, însă, mai mult decât atât, ne dorim să atragem sponsori. Acest club va avea o altă faţă începând din această toamnă. În funcţie de ce jucători ne prezintă Michalis şi Marius vom vedea ce avem de făcut, unde ne îndreptăm. Veţi vedea o echipă de baschet puternică la Craiova!

Faptul că a venit Michalis aici nu înseamnă că reţeta noastră financiară este una de nerefuzat. De-a lungul carierei, a avut contracte foarte mari, iar noi nu ne putem compara vreodată cu alte cerinţe. El a venit aici doar să performeze. Numele său este un magnet pentru jucători, pentru că nu a fost un oarecare jucător. Când vom configura lotul, posibil să conteze enorm numele lui“, a declarat directorul SCM, Adrian Cosman.

Todorov nu mai antrenează, dar rămâne scouter

Fostul tehnician al grupării din Bănie, Aleksander Todorov, nu şi-a încheiat definitiv legăturile cu SCMU Craiova. Managerul general al formaţiei noastre, Marius Toma, a anunţat că antrenorul macedonean va rămâne în staff-ul existins al echipei şi că se va ocupa de parte de scouting. Totodată, Marius a mărturisit că a fost o provocare să-l aducă pe Kakiouzis la Craiova.

„Doar dacă vedem CV-ul lui Michalis nu mai avem nimic de adăugat. Pentru mine este o onoare că îl avem aici. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă anunţ că vom continua colaborarea cu fostul antrenor, Aleksander Todorov, care a adus multe rezultate satisfăcătoare în Bănie. Împreună cu Michalis am discutat şi cu Aco, care va rămâne alături de noi pe o poziţie de scouter. Ne va ajuta extrem de mult din această postură, va rămâne practic în staff-ul nostru extins.

Venirea lui Michalis aduce un suflu nou, pentru că bucuria cu care ne-a întâmpinat şi dorinţa de victorie sigur ne va ajuta enorm. Venirea lui Michalis aici este o ştachetă ridicată, practic este CV-ul cel mai important din baschetul românesc. Putem construi împreună un viitor în baschetul craiovean. A fost o provocare să-l aducem pe Kakiouzis aici. Este un om care a disputat finale de Euroligă, este vicecampion şi campion european şi are o altă înţelegere a lucrurilor. A trebuit să găsim un numitor comun pe lucruri legate de performanţă“, a precizat Marius Toma, managerul clubului oltean.

Marius Toma: „Ne dorim o relaţie pe termen lung“

„Adrian Cosman a fost mult mai încrezător decât mine că îl putem aduce aici pe Michalis, şi iată că a avut dreptate, am reuşit să găsim acel numitor comun de care aveam nevoie. Având o ambiţie ieşită din comun, credem că această carieră de antrenor va fi în creştere. Ne dorim o relaţie pe termen lung, un proiect, nu doar un foc de paie. Dar nu este uşor să asamblăm o piesă care acum 10 ani, când încă juca în Euroligă, noi nici nu puteam visa că putem colabora cu un astfel de om. Acum este o provocare pentru toată lumea, a înţeles şi el ambiţiile tuturor şi cred că vom găsi soluţii mereu de continuare a colaborării“, a adăugat Marius Toma.

