Fără prea multe șanse în primul joc. SCMU Craiova, învinsă categoric de Voluntari

Baschetbaliștii de la SCMU Craiova nu au avut prea multe de arătat în primul meci din play-off-ul cu CSO Voluntari. Trupa lui Todorov a fost total lipsită de inspirație și precizie, iar la final a fost nevoită să se declare învinsă după 83-67. A fost un eșec dureros, puțin spre umilitor, mai ales că este o fază destul de avansată a competiției.

Prima repriză a fost, per total, una echilibrată, cu un mic plus pentru formația gazdă. Au fost momente mai bune, dar și mai slabe de fiecare parte, dar în tabăra Voluntariului au funcționat, din nou, „trițele“. Meciul a început cu un run de 10-0 pentru olteni, care și-au luat tare adversarii. Au urmat, apoi, patru aruncări perfecte din afara semicercului, două ale lui Hickey și două ale lui Moldoveanu, iar meciul s-a echilibrat din nou. Pe parcurs, craiovenii au ratat destul de mult și de sub panou, dar și de la trei puncte, iar ilfovenii au reușit, treptat, să preia conducerea. Diferența maximă în prima repriză a fost de cinci puncte în favoarea trupei lui Ocokoljic, care, în cele din urmă, a intrat la vestiare cu un avantaj de doar o posesie, scor 36-34.

Am uitat baschetul la pauză

Așa cum ne-a obișnuit, după pauză Craiova nu a mai jucat nimic, iar scorul a căpătat proporții. Filipovic, Pratt și Cinac au ratat din toate pozițiile, chiar și aruncări teoretic simple, de lângă coș, în timp ce gazdele și-au văzut de treabă. Pentru Voluntari a punctat aproape întreaga echipă, fie de trei puncte, fie de sub panou, iar înainte de ultimele 10 minute tabela indica 61-47 în favoarea grupării ilfovene.

În ultimele 10 minute craiovenii au încercat să mai reintre în meci, dar totul a fost în van. Voluntari și-a menținut diferența până spre final, când a reușit să mai puncteze de câteva ori și să închidă meciul cu 83-67.

SCMU Craiova: Filipovic (9), Pratt (13), Diculescu (11), Vucic (2), Țibîrnă (4), Cinac (9), Henson (12), Person (7), Oprean, Licurici, Bagairea.

Pentru cele două echipa va urma o zi de odihnă, iar miercuri, de la ora 19.30, se vor întâlni, din nou, în meciul care poate fi decisiv pentru calificarea în Final-four-ul Ligii Naționale. Dacă SCMU Craiova va învinge, atunci meciul decisiv se va disputa vineri, în Bănie.

