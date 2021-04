Timişoara şi Oradea, adversare incomode pentru baschetbaliştii de la SCMU

Ne pregătim de un nou turneu interesant din LNBM. Echipa masculină de baschet SCMU Craiova va disputa, joi şi vineri, două jocuri, în compania formaţiilor BC Timişoara şi CSU Oradea, din cadrul returului de campionat. Cu două victorii, alb-albaştrii se pot apropia din ce în ce mai mult de locul al 5-lea, cel pe care şi-l doresc înainte de startul play-off-ului.

Joi, de la ora 17.00, trupa lui Todorov va întâlni BC Timişoara, în sala „Dinamo“, din Bucureşti. Oltenii vin după un turneu perfect pe teren propriu, în care au înregistrat victorii pe linie: 85-78 cu Steaua, 82-77 cu UBT Cluj şi 78-65 cu Dinamo. Acum, după ce şi-au asigurat prezenţa în top 6 la finalul campionatului regular, craiovenii ţintesc mai sus şi vor încerca să pătrundă chiar şi între primele patru poziţii. Dar, pentru a realiza acest lucru, este nevoie obligatorie de succes cu Timişoara, o formaţie care se luptă de la meci la meci pentru a prinde un loc de play-off.

În a doua zi a turneului, vineri, alb-albaştrii se vor duela cu echipa campioană şi cea care a obţinut medaliile de bronz în FIBA EuroCup, CSU Oradea. Partida se va disputa tot de la ora 17.00. Putem spune că gruparea bihoreană va căuta să se „răzbune“ pentru cele două înfrângeri suferite în meciurile directe din acest sezon, în turul de campionat şi în Cupa României.

În clasament, SCMU Craiova se află, momentan, pe locul al 6-lea, cu 37 de puncte, la egalitate cu CSU Oradea, dar cu un joc în plus disputat. BC Timişoara se află pe poziţia a 7-a, cu 34 de puncte în 22 de partide.

Todorov: „Jucăm fără presiune!“

Tehnicianul Craiovei, Aleksander Todorov, a vorbit înainte de plecarea spre Bucureşti despre cele două jocuri pe care echipa sa le va disputa joi şi vineri. Acesta a ţinut să specifice că acum este momentul potrivit pentru a pune la punct micile greşeli pe care elevii săi le-au tot repetat în meciurile anterioare.

„Pentru noi, va fi prima bulă de la începutul acestui sezon unde mergem fără nicio presiune de a câștiga. Ne-am atins obiectivul, clasificarea în top 6, iar aceste două jocuri vor fi o mare oportunitate pentru noi de a juca și de a încerca să corectăm unele greșeli pe care le-am avut la meciurile anterioare.

Ambii adversari sunt foarte experimentați. Timișoara are trăgători excelenți și, de asemenea, una dintre cele mai bune apărări din această ligă, precum și un antrenor excelent. Mai mult de atât, au jucat foarte bine împotriva Sibiului. Trebuie să uităm primul nostru joc cu ei, când am câștigat cu 18 puncte și să ne concentrăm pentru a face un nou joc bun. Pe de altă parte, Oradea este de 3 ori campioană în ultimii 4 ani, are 7 străini și nu este nevoie să mai completez ceva despre valoarea acestei echipe, care a reușit un rezultat foarte bun și în competițiile europene“, a spus Aco Todorov, pentru GdS.

Diculescu: „Ţintim cât mai sus“

Căpitanul formaţiei noastre, Dragoş Diculescu, nu se mulţumeşte doar cu prezenţa în top 6 şi ţinteşte cât mai sus în acest sezon.

„Cu siguranţă vor fi două partide dificile, Chiar dacă ne-am îndeplinit primul obiectiv, şi anume accederea în top 6, noi vrem mai mult, ţintim mai sus, iar primul meci, cel cu Timişoara, va fi foarte important să-l câştigăm. De asemenea, vom juca cum putem mai bine şi cu Oradea, pentru că ştim ce avem de făcut şi care sunt calculele pentru a urca în clasament. Jocul Oradei s-a îmbunătăţit semificativ faţă de ultima dată când am jucat cu ei. Au obţinut şi o performanţă remarcabilă în Europa, iar pe calea aceasta ţin să-i felicit, însă noi am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu ei. Cred că diferenţa în acel joc o va face forma din ziua respectivă şi modul în care abordăm partida“, a spus Dragoş Diculescu, pentru GdS.

