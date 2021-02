România, eşecuri pe linie în preliminariile EuroBaschet 2022

Prima reprezentativă de baschet masculin a României a jucat duminică, la Gliwice, ultimul meci din grupa A preliminară a EuroBasket 2022, şi a bifat încă un eşec, al şaselea, cu Polonia, scor 88-81 (50-47).

Jocul tricolorilor a fost solid din punct de vedere ofensiv, dar lipsit de reacție în apărare. Polonia a impresionat prin dezinvoltură şi calitate fizică. Cu toate acestea, România s-a descurcat foarte bine, având ritm și precizie la finalizare. Scorul la prima pauză a fost de 26-34. Polonia s-a desprins la peste zece lungimi în secvența a 2-a. „Vulturii“ au avut probleme în apărare, cu precădere împotriva lui Michal Michalak și Aleksander Balcerowski, iar la jumătatea partidei scorul era de 47-50.

Un plus de experienţă pentru polonezi

Dincolo de lipsa de experiență și cu rolurile jucătorilor substanțial schimbate față de cele de la echipele de club, România a avut probleme și prin prisma faptului că a avut de improvizat în destule momente având un singur jucător clasic de pozițiile 1 și 4. Scorul cu zece minute înainte de final era de 63-75. În ultimul sfert au ieşit la „rampă“ Dragoş Diculescu şi Bobe Nicolescu, care au punctat de cinci ori din afara semicercului. Tricolorii au terminat meciul cu 16 coșuri de trei puncte și o prestație mult mai bună decât la confruntarea precedentă cu Polonia.

Selecţionerul Tudor Costescu a folosit următorii jucători în acest meci: Dragoş Diculescu (7 puncte), Tudor Gheorghe (6 p), Mihai Măciucă (16 p), Bobe Nicolescu (15 p), Rareş Uţă (10 p), Marcu Badiu, Ionuţ Berceanu, Mirel Dragoste (6 p), Tudor Fometescu, Alex Olah (10 p), Bogdan Popa (11 p).

Tricolorii au încheiat pe ultimul loc în grupă, ratând turneul final. Rezultatele complete ale României în grupa A sunt: 63-87 şi 71-79 cu Israel, 61-91 şi 81-88 cu Polonia, 71-84 şi 41-94 cu Spania.

Clasamentul grupei A este: 1. Israel 11 puncte, 2. Spania 10, 3. Polonia 9, 4. România 6. Primele trei clasate s-au calificat la turneul final, care va avea loc în Cehia, Germania, Georgia şi Italia.

Bobe Nicolescu: „Am arătat caracter“

Bobe Nicolescu a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei naționale a României. Venit de pe bancă, utilizat la poziții multiple, Bobe Nicolescu a totalizat 15 puncte în 27 minute de joc. El a adăugat 3 recuperări, 2 pase decisive și o intercepție pentru un indice de 12 la eficiență.

„Sincer, ne simțim bine, deoarece am arătat caracter. Firește, asta nu schimbă din amărăciunea înfrângerii, chiar dacă a fost un meci echilibrat în care am simțit că putem să obținem victoria. Ne-am dorit foarte tare o victorie, mai ales că era ultimul meci din această campanie. Încheiem această campanie fără victorie, dar este limpede că am făcut parte dintr-o grupă foarte dificilă pentru noi. Pentru efortul depus, noi simțim că meritam o victorie, poate nu într-unul din meciurile din această fereastră, deoarece am întâlnit două echipe foarte bune, dar pentru întregul efort depus în această campanie de toți componenții echipei României, sunt de părere că meritam măcar o victorie. Suntem optimiști în ceea ce privește viitorul. Putem să fim pe viitor un oponent dificil pentru multe echipe naționale“, a spus Bobe Nicolescu, citat de Unitedhoops.

