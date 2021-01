Turneu complicat pentru SCMU Craiova. Dueluri de foc cu Steaua şi Cluj

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova nu are timp prea mult de respiro. Băieţii pregătiţi de Aleksander Todorov sunt în faţa unui nou turneu complicat din cadrul Ligii Naţionale de Baschet Masculin (LNBM). După ce Bănia a găzduit precedentele meciuri cinci meciuri ale alb-albaştrilor, a venit şi rândul deplasărilor, iar de această dată oprirea este la Cluj-Napoca. Oltenii vor disputa două meciuri, joi şi vineri, cu Steaua Bucureşti şi U-Banca Transilvania Cluj. Duelul cu formaţia din Bucureşti este programat astăzi, de la ora 16.30, în timp ce vineri, de la ora 19.30, se va disputa meciul cu echipa gazdă.

Gruparea din Bănie vine după un eşec „usturător“ pe teren propriu cu Dinamo, scor 78-79, iar în acest moment nu se află într-o formă prea bună. Probleme sunt şi în tabăra Stelei, formaţie ce a rămas de curând fără antrenor, după plecarea lui Cătălin Burlacu. Singura echipă care merge „ceas“ în LNBM este chiar adversara alb-albaştrilor de vineri, U-Banca Transilvania Cluj. Gruparea ardeleană are şase victorii din şase partide în noul sezon şi este clar favorită atât în meciurile din această săptămână, cât şi la campionat.

SCM U Craiova are 4-3 la general, iar Dragoș Diculescu este principalul marcator al formației din Bănie, având o medie de 14.0 puncte înscrise pe întâlnire.

Diculescu: „Ne luptăm de la egal la egal cu orice formație“

Dragoș Diculescu, unul dintre cei mai productivi jucători autohtoni ai Ligii Naționale şi, totodată, căpitanul echipei SCMU Craiova, a vorbit despre ultimul turneu disputat și a prefaţat partidele cu Steaua şi U-Banca Transilvania Cluj, din turneul care începe astăzi.

„Ultimul turneu nu a fost unul tocmai reușit pentru noi. Deși am avut momente bune de joc, per total cred că am evoluat mult sub potențialul nostru colectiv. Cu siguranță vom învăța din aceste meciuri și pe viitor vom reuși să fim mai constanți în calitatea evoluțiilor noastre.

Acum urmează un turneu dificil la Cluj. Întâlnim două echipe puternice, însă cred că avem forța necesară să ne luptăm de la egal la egal cu orice formație din această ligă. Pentru acest lucru trebuie să fim 100% concentrați și să dăm totul pe teren. Clujul este de ani buni o echipă de top. În fiecare sezon se luptă pentru trofee, au jucători cu mare experiență și sunt echipa gazdă, deci în mod clar pornesc cu un oarecare avantaj. În ciuda perioadei complicate prin care Steaua trece, nimeni nu poate nega valoarea certă atât a jucătorilor români, cât și a celor străini pe care îi are“, a spus Diculescu, pentru Unitedhoops.

Diculescu are medii stagionale de 14.0 puncte, 4.3 recuperări, 3.6 pase decisive și 1.1 intercepții, dar şi un coeficient de 11.0 la eficiență după primele șapte apariții în noul sezon.

Program meciuri LNBM:

Joi, 14 ianuarie – ora 16.00: BC Timişoara – Miercurea Ciuc, Târgu Jiu – Athletic Constanţa, ora 16.30: SCMU Craiova – Steaua Bucureşti, ora 19.00: CSM Oradea – CSM Focşani, Municipal Galaţi – Voluntari, ora 19.30: U-Banca Transilvania Cluj – Dinamo Bucureşti.

Vineri, 15 ianuarie – ora 16.00: Athletic Constanţa – Municipal Galaţi, CSM Focşani – BC Timişoara, ora 16.30: Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti, ora 19.00: Miercurea Ciuc – CSM Oradea, Voluntari – Târgu Jiu, ora 19.30: U-Banca Transilvania Cluj – SCMU Craiova.

Clasament:

1. CSU Sibiu 17 puncte (9 meciuri jucate), 2. BCMU Piteşti 15 (9), 3. Voluntari 14 (8), 4. U-Banca Transilvania Cluj 12 (6), 5. CSM Oradea 12 (7), 6. Dinamo Bucureşti 12 (7), 7. SCMU Craiova 11 (7), 8. CSM Focşani 11 (9), 9. Steaua Bucureşti 10 (6), 10. BC Timişoara 10 (7), 11. Miercurea Ciuc 10 (9), 12. Municipal Galaţi 8 (7), 13. Târgu Jiu 8 (7), 14. Athletic Constanţa 6 (6).

Citeşte şi: Continuă problemele la SCM Craiova. Trupa lui Burcea, un nou eșec în Liga Florilor