Dragoş Diculescu: „Suntem şi mai puternici după venirile lui Vucic şi Henson“

Căpitanul Craiovei, Dragoş Diculescu, a discutat cu GdS despre noile schimbări care au avut loc la echipă în ultima lună. De asemenea, internaţionalul român consideră că echipa va fi şi mai puternică după venirea celor doi sportivi.

„Avem două noutăţi în echipă, un sportiv din Croaţia şi unul din America. Nu am apucat să facem foarte multe antrenamente încă. Pot spune că în momentul de faţă echipa şi-a creat deja o anumită idee de joc. În momentul în care vin jucători noi, ei trebuie doar să se alinieze în rând cu noi. Cei care au venit sunt foarte buni, tineri, cu dorinţă de afirmare şi cred că ne vor ajuta foarte mult în ceea ce va urma. Avem o echipă bună, iar acum, după venirea celor doi, suntem şi mai puternici. De partea cealaltă, din păcate am rămas fără Sulovic, care a părăsit România. Este un jucător şi un caracter deosebit şi mă bucur că am avut ocazia să-i fiu coechipier. Noi privim înainte, ne bucurăm de faptul că avem doi colegi noi. Uşor, uşor, cu ceva timp la dispoziţie, sunt sigur că vom face lucruri frumoase la Craiova“, a declarat Dragoş Diculescu.

„Vrem să dăm peste cap calculele“

Dragoş a vorbit şi despre noul sezon din Liga Naţională, care deja a început în anumite oraşe. Acesta a mărturisit că în sezonul actual Craiova va încerca să dea peste cap planurile „granzilor“.

„După performanţa bună reuşită în Cupa României, pot spune că suntem pe drumul cel bun. Deşi am avut perioada cu pauzele pentru naţionale, acum ne-am strâns toţi. Suntem în formulă completă şi vrem să continuăm seria jocurilor bune pe care le-am reuşit până acum. Echipele de top din LNBM au rămas la fel de puternice şi sezonul acesta. Ştim care sunt favoritele anul acesta, însă noi vrem să dăm peste cap calculele şi să intrăm în elita baschetului românesc, să ajungem să ne luptăm la primele locuri“, a mai spus căpitanul Craiovei.

