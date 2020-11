Baschet / Ne-am făcut de rușine. România, pur și simplu umilită de Spania

România a trăit, luni seară, poate una dintre cele mai mari umilințe ale sale într-o campanie de calificare la un Campionat European. Trupa lui Costescu a fost surclasată de echipa Spaniei, campioana mondială en titre, cu scorul de 94-41 (27-12, 18-9, 13-12, 36-8), într-un meci din cadrul grupei A a preliminariilor FIBA EuroBasket 2022.

După 61-91 cu Polonia, tot la Valencia, tricolorii au fost învinşi fără drept de apel de puternica formaţie a Spaniei.

România a avut cea mai bună evoluţie în sfertul al treilea, cedat la un singur punct, 12-13, dar în ultimele zece minute, jucătorii pregătiţi de Tudor Costescu au avut o prestaţie catastrofală, cu doar 8 puncte marcate şi 36 primite. Lucas Tohătan a fost cel mai bun jucător al naţionalei României, cu 13 puncte şi o pasă decisivă.

Spania venea după un eşec incredibil în faţa Israelului la Valencia, cu 87-95, după ce a condus cu 52-36.

Pentru România au mai evoluat Cătălin Baciu (1 recuperare), Mirel Dragoste (5 p, 1 pd), Tudor Fometescu (1 rec), Bogdan Popa (5 p, 6 rec), Giordan Watson (3 p, 1 rec, 1 pd), Emanuel Căţe (1 p, 7 rec, 1 pd), Tudor Gîrbea (4 rec), Ştefan Grasu (4 p, 1 rec, 1 pd), Mihai Marius Măciucă (1 rec), Rareş Uţă (8 p, 4 rec), Radu Vîrna (2 p, 3 rec).

Încredere maximă, rezultate…

Chiar dacă au pierdut și acest meci, de data aceasta la un scor incredibil, atât Mirel Dragoste cât și Rareș Uță privesc părțile pozitive din acest meci. Cei doi consideră că naționala României are doar de învățat după partide contra unor formații de top și privesc încrezători în viitor.

„A fost o experiență bună pentru noi, nu am mai trecut prin așa ceva înainte, să stăm împreună în bulă și să nu putem ieși. Aceste două jocuri au fost foarte dificile, împotriva unor echipe de top pe plan european și mondial. A fost o experiență grozavă și chiar avem nevoie de câțiva jucători buni. Știm că trebuie să muncim mult, din greu și în următoarea fereastră din februarie trebuie să fim mai buni și să încercăm să câștigăm măcar un meci.

Suntem o echipă foarte tânără, am avut multe probleme din cauza acestui virus și mulți jucători sunt acasă în România deoarece sunt infectați cu COVID-19 și în ciuda tuturor problemelor, am încercat să dăm ce am avut mai bun la momentul actual. De fiecare dată când port echipamentul României este un moment special, încercăm de fiecare dată să facem ce putem mai bine, dar acum suntem la acest nivel și vom încerca să fim tot mai buni odată cu trecerea timpului și să fim pregătiți pentru următorul meci”, a declarat Mirel Dragoste, citat de Baschet.ro.

„O experiență foarte bună pentru lotul nostru“

„A fost greu, dar cred că vom fi mai puternici după această fereastră de calificare. Suntem foarte fericiți într-un fel că am jucat împotriva unor echipe puternice, mai ales a Spaniei, care este una dintre cele mai bune naționale. Cred că este o experiență foarte bună pentru lotul nostru. Cred că avem un nucleu bun de jucători tineri, avem nevoie doar să căpătăm experiență în campionatele interne, dar și pe plan internațional și sunt convins că vom arăta mult mai bine în următorii ani“, a spus Rareș Uță.

