LNBM va debuta pe 30 octombrie, fără modificări importante de format

La finalul acestei săptămâni, sezonul 2020-2021 debutează oficial cu turneele de calificare la Final 8-ul Cupei României. Cele 13 echipe sunt împărțite în trei grupe, unde vor juca fiecare cu fiecare în decurs de patru, cinci zile. SCMU Craiova face parte din Grupa B, alături de CSM Oradea, CSA Steaua București, ABC Athletic Constanța și CSM VSKC Miercurea Ciuc.

De asemenea, Federația Română de Baschet luase decizia de a implementa acest sistem cu grupe și în Liga Națională (LNBM). Doar că, mai multe formaţii s-au declarat nemulțumite de împărțirea pe grupe, informează baschet.ro. Drept consecință, federația a decis să revină la formatul inițial, cu 26 de etape, fiecare echipă urmând să joace câte două meciuri cu fiecare adversară. Însă, noutatea este că partidele se vor juca în cadrul unor turnee de 2-3 etape.

Așadar, cele 14 echipe se vor deplasa într-un singur oraș și vor juca 2-3 etape. Același lucru se va întâmpla și în LNBF (Liga Naţională de Baschet Feminin), care va avea maxim 12 participante.

Mai puţine meciuri în sferturi

Dacă situația o va permite, returul se va juca în sistemul normal, cu deplasări și etape săptămânale. De menționat că sferturile de finală ale playoff-ului nu se vor mai juca pe sistem de Best of 5, ci pe sistem de Best of 3. Semifinalele și finalele vor rămâne în format de „Cel mai bun din 5 meciuri”.

Primul turneu din LNBM începe în 30 octombrie, iar turul este programat să se încheie în 10 ianuarie. Returul va începe în 16 ianuarie și se va termina în 5 mai, urmând ca playoff-ul să se desfășoare în perioada 9 mai – 16 iunie.

LNBF va începe în 22 noiembrie și se va încheia la finalul lunii aprilie sau la începutul lunii mai 2021.

Citeşte şi: CSM Slatina a debutat cu o remiză în noul sezon al Ligii Florilor