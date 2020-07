Andrei Oprean este unul dintre tinerii jucători promițători pe care i-a avut Craiova în sezonul recent încheiat. Acum, cu aproximativ 3 luni înaintea startului noului sezon, sportivul U23 a decis să rămână în Bănie, unde va încerca să se dezvolte personal și să ajute echipa să se claseze pe un loc cât mai bun.

Baschetbalistul constănțean a declarat pentru GdS că s-a simțit foarte bine în mica perioada petrecută la Craiova înainte de pandemie și a dorit să rămână „leu”.

„În primul rând am dorit să continui la Craiova deoarece m-am înțeles excelent cu antrenorul și cu tot staff-ul. Am avut un colectiv unit, m-am simțit foarte bine în mica perioada petrecută la Craiova înainte de pandemie și acum am decis să rămân în Bănie. Domnul Todorov este un antrenor care îmi place foarte mult. Mă ajută să mă dezvolt atât individual, cât și colectiv, iar acest lucru este un plus foarte mare pentru mine.

Anul trecut am avut un rol mai mic decât cel pe care sper să îl voi avea sezonul ce urmează. Acest lucru a fost cauzat de faptul că eram al treilea junior de la echipă. De data aceasta sunt al doilea și am încredere că voi fi mult mai important. Mă voi antrena 100%, iar dacă antrenorul va avea încredere în tot ceea ce fac eu, cu siguranță voi juca mai mult timp”, a mai spus Andrei Oprean.

„Ne luptăm pentru un loc cât mai bun”

Andrei are încredere că cei din conducerea Craiovei vor aduce jucători importanți, care să facă o figură frumoasă în România. De asemenea, acesta a dezvăluit și care ar fi obiectivele alb-albaștrilor pentru noul sezon.

„Acum mă pregătesc individual. De la domnul Todorov am primit modele de antrenamente pe care le fac individual. Orice colegi vor veni sunt sigur că vor ajuta echipa. Cred că vom face o figură mult mai bună decât anul trecut. Îmi doresc să mă dezvolt cât pot de mult individual în următoarea perioadă. De asemenea, din punct de vedere colectiv, primul nostru obiectiv este accederea în play-off, pentru ca mai apoi să ne lupătm pentru un loc cât mai bun”, a încheiat Andrei Oprean.

Născut în Constanța, în 6 februarie 1999, Oprean a făcut junioratul la ABC Athletic Constanța, echipă pentru care a evoluat la U14, U16, U18 și, apoi, în Liga 1. Începând cu sezonul 2018-2019, Andrei Oprean a debutat în Liga Națională de Baschet Masculin. În stagiunea următoare, tânărul jucător a adunat 6.6 puncte, 2.4 pase decisive și 1.4 recuperări, stârnind interesul lui SCMU Craiova.

Sezonul 2020/21 în Liga Națională de baschet masculin va debuta pe 10 octombrie 2020 și se va încheia cel târziu în iunie 2021.

Citește și: Aleksandar Todorov şi Dragoş Diculescu şi-au prelungit contractul cu SCMU Craiova