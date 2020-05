Dragoș Diculescu: Personal, mă dezavantajează decizia FRB

Federația Română de Baschet (FRB) a anulat sezonul competițional 2019/2020 în Liga Națională de Baschet (masculin și feminin) și Liga I. Decizia a venit după ce Consiliul Director a constatat imposibilitatea reluării competițiilor.

Dragoș Diculescu, jucătorul formației SCMU Craiova, a vorbit pentru GdS despre decizia pe care a luat-o federația în legătură cu sezonul actual. Acesta consideră că majoritatea sportivilor și-ar fi dorit să se continue campionatul, pentru că fiecare dintre ei mai aveau de demonstrat câte ceva. Totodată, Dragoș a mărturisit că va încerca să profite de timpul petrecut acasă pentru a se dezvolta cât mai mult pe plan individual.

„Dacă ne uităm general la această decizie, este una bună, pentru că ne protejează pe noi toți. Însă, pe mine personal mă dezavantajează faptul că nu vom mai avea meciuri în picioare o perioadă destul de lungă, pentru că sunt jucător tânăr și îmi doresc foarte mult să joc. Cred că eram într-o formă bună, lucram foarte bine la echipă și aveam foarte multe lucruri de realizat pe plan colectiv și individual. Dacă vorbim despre echipă, pot spune că a fost un sezon dificil. Dacă ne uităm la ultimele jocuri, putem observa că ne-am apropiat de potențialul maxim și cred că dacă acest campionat ar fi continuat, am fi reușit să ne luptăm de la egal la egal cu orice echipă din Liga Națională.

„Sunt în contact cu cei de la Craiova”

Dacă am întreba jucătorii, o mare parte din ei și-ar dori să se continue campionatul, pentru că toți avem un gust amar după acest sezon și sunt convins că fiecare dintre noi avem lucruri neterminate. Este cea mai lungă perioadă de pauză pe care am avut-o de la 14 ani. În fiecare vară am avut competiții cu echipele naționale. Este o perioadă bună pentru mine, că pot să mă pregătesc cât mai bine din punct de vedere individual și fizic. Va fi o vară foarte importantă pentru mine, pentru că am multe lucruri de îmbunătățit, planuri multe de dus la bun sfârșit. Știu exact ce vreau de la mine, iar acum am timpul necesar pe care să mi-l dedic în plus față de cel pe care îl dedicam în anii trecuți”, a spus Dragoș Diculescu, jucător SCMU Craiova.

Viitorul pe plan colectiv al lui Dragoș Diculescu este deocamdată incert, dar rămâne în contact cu oficialii din Bănie.

„Pe termen lung nu pot spune deocamdată ce voi face, pentru că nimic nu este sigur. Eu sunt în contact cu cei de la Craiova și aștept să văd ce decizii se vor lua și acolo. Este o situație dificilă și pentru noi, jucătorii, și pentru cluburi, pentru că nu se știe ce structură va avea campionatul, care vor fi regulile, numărul de străini, de echipe, ce bugete vor fi alocate…”, a încheiat Dragoș Diculescu.

