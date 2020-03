BCMU Piteşti – SCM „U“ Craiova, capul de afiş în Grupa Galbenă

Baschetbaliştii de la SCM „U“ Craiova întâlnesc, sâmbătă, în deplasare, formaţia BCMU Piteşti. Partida din „Trivale“ este cea mai interesantă din Grupa Galbenă. Cele două formaţii au încheiat sezonul reuglat pe locurile 7, respectiv 8 şi au fost nevoite să se lupte în această serie pentru cele două locuri care duc în sferturile campionatului. Duelul va avea loc de la ora 18.30 şi va conta pentru etapa a 5-a din grupa valorică II.

Cele două combatante merg „ceas“ până în acest moment în Grupa Galbenă, cu patru victorii în primele patru etape. De asemenea, atât SCM „U“ Craiova, cât şi BCSMU Piteşti sunt de departe cele mai importante echipe din această serie, demonstrându-şi valoarea în jocurile directe cu celelalte formaţii.

În meciurile directe, cele două grupări şi-au împărţit victoriile. Fiecare s-a impus pe propriul teren în ultimele trei sezoane, iar întâlnirea de sâmbătă ar putea conta decisiv pentru stabilirea primului loc din grupă.

Porter Troupe: Vrem să terminăm primii în grupă

Căpitanul oltenilor, Porter Troupe, consideră că jocul cu Piteşti va fi cel mai echilibrat din această grupă. Totodată, acesta a declarat că echipa doreşte să termine pe primul loc în serie.

„Piteştiul are o echipă bună, experimentată, cu jucători noi. Ne vom deplasa la ei pregătiţi să obţinem o nouă victorie. Vom juca împotriva unei echipe cam de acelaşi nivel cu noi. Va fi un meci frumos. Trebuie să fim pregătiţi. Până acum nu am avut probleme în această grupă şi nici nu am mai făcut acele greşeli pe care le-am făcut în sezonul regulat. Vrem să terminăm primii în această grupă, să demonstrăm că suntem cea mai bună echipă şi că practicăm un baschet frumos“, a declarat căpitanul Craiovei, Porter Troupe.

Etapa a 5-a Grupa Galbenă:

Sâmbătă, 7 martie – ora 17.00: CSM Focşani – CSO Voluntari, ora 18.00: CSM Mediaş – Municipal Galaţi, ora 18.30: BCMU Piteşti – SCM „U” Craiova.

Clasament: 1. SCM „U“ Craiova 8 puncte, 2. BCMU Piteşti 8, 3. CSO Voluntari 6, 4. CSM Mediaş 5, 5. Municipal Galaţi 5, 6. CSM Focşani 4.

