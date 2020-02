SCMU Craiova se întăreşte. Un jucător din Honolulu a ajuns în Bănie

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a prefaţat, asăzi, un nou transfer. Oficialii olteni s-au înţeles cu fundaşul american Derrick Low. Acesta este născut la 21 martie 1986, în Honolulu, Hawaii.

Conducătorul de joc are o experienţă destul de bogată. Acesta a evoluat la Washington State Cougars, în campionatul universitar american, NCAA, în Australia, la Sydney Spirit, în Asia, în Israel, la Maccabi Haifa, şi în mai multe ţări din Europa.

Derrick Low are 196 cm, 89 kg si a facut parte din nationala SUA, pentru care a disputat cinci partide la Jocurile Pan-Americane, în 2007, în Brazilia. În acelaşi an, pe când evolua în NCAA, a fost ales în All Pacific 12 Conference Team.

A jucat la All Star Game-ul baschetului lituanian, în 2010, pe când evolua la Siauliai. În Europa a mai jucat la Rouen (Franța), Dnepr si Azovmash (Ucraina), în Turcia, la Torku Konyaspor şi în Lituania la BC Pieno žvaigždės.

