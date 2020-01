Două jocuri, acelaşi obiectiv – victoria!

Echipa masculină de baschet SCM „U“ Craiova se pregăteşte de un final de săptămână de foc. Echipa antrenată de Alexandar Todorov va întâlni de două ori, pe parcursul a două zile, campioana CSM Oradea. Primul joc este programat astăzi, de la ora 17.00, şi va conta pentru returul sferturilor de finală ale Cupei României. Al doilea duel cu formaţia din Crişana va fi decisiv pentru olteni în încercarea de a prinde şi în acest an play-off-ul campionatului. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 19.00. Ambele partide se vor disputa în Sala Polivalentă, din Bănie.

Craiova are de recuperat diferenţa de 11 puncte înregistrată în partida tur, din sala „Antonio Alexe“. În acel joc, „alb-albaştrii“ au fost la conducere pe parcursul primelor trei sferturi şi, mai mult decât atât, au avut şi un avantaj de 19 puncte la începutul actului secund. Însă, gazdele au recuperat handicapul în ultimele zece minute şi s-au impus în cele din urmă cu 83-72.

La doar 48 de ore distanţă de partida din cupă, va urma poate cel mai important joc din acest campionat pentru SCM „U“ Craiova. Elevii lui Todorov îşi joacă ultima şansă pentru accederea în Top 6, iar victoria le poate asigura prezenţa între primele şase echipe ale campionatului. Moralul echipei este foarte bun după succesul de răsunet de la Cluj, de săptămâna trecută, iar jucătorii au încredere că pot face încă un meci bun şi cu Oradea.

Aco Todorov: Putem juca de la egal la egal cu echipele de top

Tehnicianul Craiovei, Aleksandar Todorov, a prefaţat cele două partide cu CSM Oradea. Acesta a vorbit despre şansele pe care le are echipa şi a anunţat şi o lipsă importantă din lot pentru primul joc, cel din cupă.

„Vom avea două partide, una în cupă, cealaltă în campionat. Trebuie să câştigăm la cel puţin 11 puncte în meciul din cupă pentru a ne califica în semifinale. Vor fi două meciuri decisive pentru noi în acest sezon. Indiferent ce se va întâmpla în primul joc, noi vom continua să jucăm la capacitate maximă şi în cel de-al doilea joc. S-a văzut şi în prima manşă cu Oradea, dar şi în campionat, cu Universitatea Cluj, că putem juca de la egal la egal cu echipele de top din România. Noi vom încerca să fim pozitivi de fiecare dată, pentru că doar aşa putem trece peste jocurile mai puţin bune”, a declarat antrenorul Craiovei, Aleksandar Todorov.

„Suntem pregătiţi pentru aceste meciuri, dar ne vom focusa pe primul duel. Nu renunţăm la cupă, pentru că sunt doar 11 puncte. Sezonul trecut am avut de recuperat 15 puncte cu Sibiul şi am fost la un singur coş de calificare. Porter Troupe nu va putea juca în meciul de astăzi, dar mai mult ca sigur va fi pe teren sâmbătă. Acesta are o problemă la gambă şi nu vrem să riscăm o accidentare mult mai serioasă“, a mai spus tehnicianul.

Dragoş Diculescu: Am demonstrat că ne merităm locul în Top 6

Dragoş Diculescu, jucătorul formaţiei din Bănie, consideră că diferenţa de 11 puncte înregistrată în turul de la Oradea nu este imposibil de recuperat. Totodată, acesta ştie ce are de făcut echipa pentru a obţine rezultate pozitive în cele două partide.

„Sunt două meciuri importante pentru noi. Vom trata şi meciul de cupă cu determinare, pentru că ştim din jocurile trecute că la Oradea, o diferenţă de 11 puncte nu înseamnă mult. Am avut chiar şi 19 în faţa lor în meciul tur, la Cluj – 14, deci diferenţa înregistrată în prima manşă nu trebuie să ne sperie aşa de mult. Avem nevoie de un joc solid, să ascultăm indicaţiile tactice şi să fim 100% concentraţi. Am demonstrat că ne merităm locul în Top 6, pentru că am făcut meciuri foarte bune cu echipele importante ale campionatului”, a punctat Dragoş Diculescu, jucător la SCM „U“ Craiova.

„Am văzut foarte multe meciuri ale Oradei şi vom fi pregătiţi din punct de vedere tactic. Trebuie să înţelegem că, pentru a învinge o echipă precum Oradea, trebuie să ne menţinem la acelaşi nivel timp de 40 de minute. Sunt două partide şi avem timp să ne ajustăm tacticile şi să facem mici schimbări. Cei de la Cluj au venit după o deplasare grea în Israel, în timp ce Oradea a avut meci acasă în cupele europene. Va depinde foarte mult de noi, pentru că jucăm pe teren propriu şi trebuie să dictăm ritmul meciului“, a adăugat internaţionalul român.

