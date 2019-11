Baschetbaliştii întâlnesc Universitatea Cluj în derbiul etapei a 6-a

Echipa masculină de baschet SCM „U” Craiova va disputa mâine, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă, derbiul etapei a 6-a din Liga Naţională de Baschet Masculin, împotriva formaţiei CS Universitatea Cluj. În acest moment, cele două echipe sunt despărţite de două puncte în clasament, iar o victorie a „alb-albaştrilor” în meciul direct îi poate apropia de adversari.

Arbitrajul, problema principală

În cadrul unei conferinţe de presă, tehnicianul Craiovei, Aleksandar Todorov a vorbit despre probleme de arbitraj pe care le-a întâmpinat echipa sa în acest sezon. De asemenea, pentru duelul cu Universitatea Cluj a fost delegată o brigadă care nu este pe placul oltenilor, ceea ce a iritat şi mai mult spiritele.

„Jucăm cu Universitatea Cluj, o echipă cu cel mai mare buget din România din ultimii cinci ani. În acest an, în special, au o echipă foarte puternică. Noi am arătat că putem să luptăm de la egal la egal cu astfel de echipe, dacă ni se dau şanse egale. Am avut un arbitraj foarte bun în primele două meciuri, dar la meciul de acasă cu Piteşti arbitrul a fost de partea lor. A urmat partida cu Dinamo, la care a fost delegată o brigadă din acelaţi oraş cu adversarul din acel joc. În acel meci a fluierat exact de 14 ori în favoarea celor de la Dinamo. Am jucat rău, dar puteam câştiga acest meci dacă ni se dădeau aceleaşi şanse ca şi oponentului”, a declarat Aco Todorov.

„Se pare că la meciurile Craiovei se trimit arbitri care fluieră împotriva noastră, iar eu nu pot accepta asta. Nu contează că nu avem cel mai mare buget. Vrem ca acea persoană care face nominalizările arbitrilor pentru meciuri să ne trimită brigada care va fi echidistantă pe întreaga durată de joc”, a adăugat antrenorul Craiovei

Todorov promite prezenţa în play-off

Înainte de startul noului sezon, Aleksandar Todorov a declarat că un prim obiectiv este calificarea în play-off. Oltenii mai au nevoie de două victorii pentru a fi siguri de prezenţa în top 6, iar antrenorul este convins că obiectivul poate fi atins şi cu ochii închişi.

„Cred că nu se vrea Craiova în play-off. Spun asta pentru că în baschet este la fel ca în societate. Există oameni săraci şi oameni bogaţi, iar tendnţa este să-i protejezi pe cei avuţi. Am spus că vom fi în top 6 şi vom fi acolo, doar că ne trebuie încă două victorii să fim siguri de prezenţa în play-off. Această echipă poate câştiga ceva în acest sezon, dar, ca să putem câştiga, trebuie să ni se dea şanse egale. Putem obţine victoria cu cei de la Cluj dacă jucăm bine şi dacă arbitrajul va fi corect”, a spus Aleksandar Todorov.

Etapa a 6-a:

Sâmbătă, 16 noiembrie: BCMU Piteşti – CSU Sibiu 59-77, BC Timişoara – CSM Oradea 86-94;

Luni, 18 noiembrie – ora 19.00: Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti, SCM „U” Craiova – CS Universitatea Cluj.

Clasament: 1. CS Universitatea Cluj 10, 2. CSM Oradea 10, 3. CSU Sibiu 9, 4. BC Timişoara 8, 5. SCM „U” Craiova 8, 6. Steaua Bucure;ti 7, BCMU Piteşti 7, 8. Dinamo 7.

