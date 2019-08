Echipa masculină de baschet SCM „U“ Craiova s-a reunit marţi seară la Sala Polivalentă din Craiova şi a efectuat primul antrenament oficial din acest an. Nu mai puţin de nouă jucători noi au apărut pe parchetul din Craiova, pregătiţi să impresioneze în tricoul alb-albastru. Doar două luni au rămas până la startul Ligii Naţionale de baschet, iar formaţia olteană şi-a definitivat deja lotul. Durrel Pratt, de la CSU Sibiu, Dragoş Diculescu, de la BC Timişoara, şi Bogdan Ţibârnă, de la campioana CSM Oradea, sunt doar câteva nume care apar pe lista oltenilor pentru acest sezon. De asemenea, jucători precum Nykolai Stoyanov, Omari Gudul şi Tayler Laser au ajuns în Bănie la cerinţa antrenorului.

„Am la dispoziţie toţi jucătorii pe care îi doream“

Tehnicianul Aleksandar Todorov se află la al doilea sezon în Bănie, în calitate de antrenor principal. Acesta a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă care sunt obiectivele Craiovei din acest an şi cere suportul fanilor în meciurile de pe teren propriu.



„Sunt fericit să fiu aici, la Craiova. Aseară (marţi – n.r.) am început pregătirea pentru acest sezon. Am la dispoziţie toţi jucătorii pe care îi doream. Sunt sigur că avem un grup de jucători foarte buni şi am încredere că putem termina mai sus decât anul trecut. Obiectivul principal până în ianuarie este să terminăm în primele şase locuri, iar în play-off ne dorim să obţinem cât mai multe victorii. Avem jucători talentaţi, iar ceea ce ne trebuie în acest moment este mai mult respect din partea arbitrilor şi sperăm să fim susţinuţi de cât mai mulţi fani la fiecare meci de acasă“, a declarat Aco Todorov.

Troupe şi Diculescu au gânduri mari pentru noul sezon

Americanul Porter Troupe a decis să rămână încă un sezon la Craiova, după ce anul trecut a contribuit la realizarea celei mai importante performanţe din istoria baschetului craiovean: clasarea pe locul patru. Acesta a fost sfătuit de prieteni, dar şi de Tyler Laser, noul său coleg, să rămână la Craiova. Acum are încredere că poate obţine performanţe şi mai mari în tricoul alb-albastru.



„Am decis să rămân la Craiova pentru că m-am simţit foarte bine aici. Am vorbit cu mai mulţi prieteni înainte, chiar şi cu Laser. De asemenea, am o relaţie foarte bună cu antrenorul, care are încredere în mine şi asta a contat foarte mult la decizia mea. Am avut un sezon bun la Craiova, sunt un învingător şi aici am o oportunitate foarte bună să performez. Suntem o echipă nouă şi avem nevoie de puţin timp pentru a ne cunoaşte mai bine şi pentru a lega câteva relaţii de joc. Cu Laser am mai jucat în trecut aproximativ doi ani, ne cunoaştem foarte bine în teren. Cred că după câteva antrenamente în care vom lucra împreună, totul va fi bine. La startul campionatului vom fi pregătiţi!“, a spus Porter Troupe.



„Am considerat că aici voi găsi mediul cel mai bun“

Unul dintre cei mai buni marcatori de la distanţă din sezonul trecut, Dragoş Diculescu, s-a alăturat lotului din Bănie pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor.



„Sezonul trecut am avut oportunitatea să joc cele mai multe meciuri împotriva Craiovei şi mi-a plăcut foarte mult ce am văzut din postura de adversar. Am considerat că aici voi găsi mediul cel mai bun pentru a-mi îndeplini obiectivele atât pe plan colectiv, cât şi pe plan individual. Voi avea ocazia să joc alături de alţi jucători experimentaţi, de la care voi avea de învăţat foarte multe lucruri şi astfel voi reuşi să îmi cresc nivelul de joc. Toate echipele s-au întărit, dar, uitându-mă în spate, pot spune că cele şase formaţii care au participat în play-off sezonul trecut au sanşe la titlu în acest an“, a punctat Diculescu.



La rândul lor, Durrel Pratt, Tyler Laser şi Bogdan Ţibârnă au fost pe aceeaşi lungime de undă cu colegii lor de „birou“ şi au menţionat că vor să facă o treabă excelentă la SCM „U“ Craiova.



Gruparea din Bănie va debuta în Liga Naţională pe 12 octombrie, când va primi vizita vicecampioanei CSU Sibiu.