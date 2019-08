Fostul antrenor secund al echipei de baschet SCM „U“ Craiova, Dan Ioan, a părăsit Bănia după două sezoane. Acesta a ajuns de curând la o înţelegere cu formaţia CSO Volunari. Şi aici va ocupa tot postul de antrenor secund. Dan a explicat venirea sa la echipa ilfoveană şi a precizat care este obiectivul principal pentru acest sezon.



„La Voluntari încă nu am început antrenamentele. Am găsit aici un colectiv tânăr, cu băieţi care doresc să facă performanţă într-un timp cât mai scurt. Voi fi tot secund şi la Voluntari, aşa cum am fost şi la Craiova. Am reuşit să aducem la echipă doi jucători cu experienţă din campionatul Turciei. Consider că vom fi o candidată serioasă la play-off în acest an. Obiectivul nostru din acest an este calificarea în play-off-ul Ligii Naţionale. Sunt optimist în privinţa şanselor noastre, deoarece avem o echipă experimentată, cu jucători care au trecut prin baschetul profesionist. Am plecat de la Craiova cu fruntea sus! Am decis să vin la Voluntari pentru a fi mai aproape de casă“, a declarat Dan Ioan, pentru GdS.

„Craiova va avea mereu un loc aparte pentru mine“

Dan Ioan a petrecut ultimele două sezoane pe banca Craiovei. El a contribuit la cea mai mare performanţă din istoria baschetului oltenesc: locul patru la sfârşitul sezonului trecut. Cu toate că majoritatea echipelor angrenate în Liga Naţională s-au întărit considerabil în această pauză competiţională, Dan a rămas cu gândul la SCM „U“ şi le ține pumnii în noul campionat.



„A fost o vară foarte interesantă. Clujul a adus un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar şi câțiva jucători cu un CV bogat. Sibiul a făcut câteva transferuri bune şi vorbesc în principal despre doi jucători care au venit din Germania. Oradea merge pe aceeaşi linie şi anume continuitatea, iar Craiova a făcut transferuri interesante, în frunte cu Tyler Laser şi Moneya Pratt. Dacă se vor realiza toate acele transferuri de care se vorbeşte, cu siguranţă Craiova va putea să egaleze performanţa din sezonul trecut. Sunt toate premisele să avem un campionat echilibrat, cu multe meciuri tari, ceea ce va fi un lucru pozitiv pentru baschetul românesc“, a spus Dan Ioan.

„Craiova va avea mereu un loc aparte pentru mine, deoarece aici mi-am început cariera de antrenor la nivel de seniori. Le doresc mult succes în noul sezon şi sper să reuşească să îşi atingă obiectivele“, a completat fostul antrenor al Craiovei, Dan Ioan.