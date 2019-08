Fostul jucător al echipei de baschet SCM „U“ Craiova, Sebastian Ionescu, a părăsit Craiova după doi ani, pentru a trăi o experienţă în Germania. Craioveanul de 22 de ani va evolua în sezonul următor în liga a patra din Germania, la formaţia Aschersleben Tigers. „Basti“ a vorbit cu GdS despre experienţa pe care o trăieşte la noua echipă, cât şi despre acomodarea sa în Germania.

GdS: Cum ai ajuns în Germania, te-ai acomodat deja?

Sebastian Ionescu: Încă nu am început aici, am venit puţin mai devreme şi încă mă acomodez. Mă obişnuiesc uşor, uşor cu echipa, iar pe 1 august începem pregătirea. Sistemul competiţional este diferit faţă de cel în care am jucat până acum. Aici o să am alt statut şi o altă responsabilitate şi de aceea am ales să vin şi să joc pentru o echipă din afară.

GdS: Din câte povesteşti, înseamnă că deja ţi-ai ales viitoarea echipă. Cum se numeşte formaţia la care vei evolua în acest sezon?

S.I.: Aschersleben Tigers se numeşte echipa şi evoluează în Regionalliga 1 Nord, practic liga a patra din Germania.

GdS: De ce ai ales tocmai o experienţă în Germania, într-o ligă inferioară?

S.I.: Am ales să vin într-un campionat cu un nivel inferior României, pentru că aici am un alt statut în echipă şi vreau să învăţ cum este să joci cu o altă responsabilitate pe umeri.

GdS: Cum te descurci cu limba germană? Ai învăţat deja câteva cuvine?

S.I.: Un obiectiv personal de scurtă durată este să învăţ limba germană. Nu neapărat să vorbesc coerent, dar să pot înţelege şi să reuşesc să vorbesc strictul necesar.

„A fost o plăcere să joc la Craiova“

GdS: Şi Germania, şi România prezintă culturi diferite. Crezi că te poţi acomoda cu viaţa de acolo?

S.I.: Având în vedere că este prima experienţă în afara ţării, mă bucur că pot să trăiesc într-o ţară civilizată, într-o altă societate, cu o cultură diferită faţă de cea în care am crescut. Sunt deschis şi vreau să trăiesc şi experienţe noi, deci cu siguranţă nu o să fie o problemă pentru mine acomodarea aici.

GdS: Cum te-ai simţit în perioada în care ai jucat în Bănie?

S.I.: M-am simţit bine, pentru că am ştiut să apreciez fiecare moment care mi s-a întâmplat. Pot spune că a fost o plăcere să joc la Craiova.

GdS: Te-ai mai întoarce la SCM „U” Craiova?

S.I.: Depinde de cum vor evolua lucrurile, atât la echipă, cât şi în cariera mea. Deocamdată nu pot spune nici da, nici nu. Timpul va decide.

GdS: Ai văzut echipa Craiovei din acest sezon? Mulţi spun că s-au adus jucători importanţi, valoroşi.

S.I.: Am văzut câteva transferuri pe care le-au făcut cei de la Craiova şi cred că au ales foarte bine. Sper să aibă multă baftă în continuare şi să-şi atingă obiectivele din acest sezon.

GdS: Baschetul ţi-a plăcut din copilărie. Ce altceva ai face, dacă nu ar fi baschetul?

S.I.: M-am gândit şi pot spune că am încredere în forţele mele în general, nu doar la baschet. Dacă ar fi orice altceva, mai mult ca sigur m-aş descurca, în orice domeniu. Aş profesa, iar apoi cu siguranţă ar fi totul bine, pentru că am încredere în mine.