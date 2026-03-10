Atleții de la CSM Craiova au strălucit la Naționalele U20

În perioada 7–8 martie, la București, s-a desfășurat Campionatul Național U20 de atletism în sală, competiție la care clubul CSM Craiova a participat cu mai mulți sportivi. Rezultatele obținute de atleții din Bănie au fost remarcabile, aceștia reușind să cucerească nu mai puțin de șase medalii.

Trei dintre acestea au fost de aur. Mihai Călin s-a impus în proba de săritură în înălțime, Andrei Călin a câștigat proba de săritură cu prăjina, iar Adrina Firțală a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de aruncare a greutății.

Alte trei medalii au fost de argint. Alin Glăvan a obținut două clasări pe locul secund, în probele de 800 și 1.500 de metri, în timp ce David Brândușoiu a încheiat pe poziția a doua în proba de săritură cu prăjina.

Sportivii craioveni sunt pregătiți de antrenorii Sebastian Ștef, Cosmin Sorescu și Ana Matei.

Două medalii de bronz la lupte

În aceeași perioadă, la Ploiești, s-a desfășurat Campionatul Național de lupte indoor U17, competiție de la care CSM Craiova s-a întors cu două medalii de bronz.

Performanțele au fost obținute de Alina Covrig, la categoria 46 de kilograme (juniori II), și Cristina Surcel, la categoria 49 de kilograme (juniori II), ambele reușind să urce pe podium după evoluții solide în cadrul competiției.

