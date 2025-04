Valeria Răcilă van Groningen și Marius Urzică au primit Ordinul Excelența Olimpică 

Fosta canotoare Valeria Răcilă van Groningen și fostul gimnast Marius Urzică au primit Ordinul Excelența Olimpică al COSR, marți, la începutul Adunării Generale a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

La evenimentul de la Casa Olimpică au participat și vicepreședinții COSR Elisabeta Lipă, Camelia Potec și Răzvan Burleanu, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, cât și mai mulți președinți de federații.

Niciunul dintre cele doi foști mari sportivi nu a știut că va primi distincțiile, iar invitația în fața asistenței i-a luat prin surprindere.

„Înseamnă foarte mult această distincție, nu m-am așteptat, sunt foarte emoționată. Cumva este un o încununare a ceea ce am făcut până acum pentru sport și pentru promovarea sportului de masă în România, prin activitățile pe care le facem noi, prin maratoanele și semimaratoanele organizate de noi. Nu am știut că voi primi această distincție. Sunt plăcut surprinsă și foarte emoționată. Când mi-am dat seama din descriere că e vorba despre mine am început să tremur și mai tare. Mă bucur foarte mult pentru acest premiu, sunt fericită că s-au gândit la mine’‘, a declarat Valeria Răcilă van Groningen.

„Am fost sincer surprins!“

„Într-adevăr, am multe emoții decât ca sportiv, pentru că acolo făceam zilnic antrenament și eram obișnuit cu ceea ce înseamnă competiție. Astăzi am fost sincer surprins, nu știam deloc de această surpriză. Sunt onorat, mă bucur enorm de mult și când zic asta înseamnă că încă tremur și acum, în urma acestui premiu pe care l-am primit. Este o încununare pentru mine faptul că COSR și familia olimpică recunoaște adevăratele valori și le respectă în continuare și își dorește ca noi să fim în continuare niște exemple pentru viitoarele generații. Am o cameră unde sunt foarte multe distincții, foarte multe medalii și, sigur, va sta la loc de cinste”, a afirmat fostul gimnast Marius Urzică.

Valeria Răcilă van Groningen are în palmares o medalie de aur și una de bronz la Jocurile Olimpice (Moscova 1980, Los Angeles 1984) și două medalii de argint și două de bronz la Campionatele Mondiale.

Marius Urzică este singurul gimnast din România care a câștigat aurul olimpic, fiind liderul unei generații care a urcat echipa masculină a României pe podiumul olimpic, mondial și european. El a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004, și de fiecare dată a urcat pe podium. Triumful de la Sydney 2000 i-a adus aurul olimpic la cal cu mânere. El este ultimul gimnast din lume care a primit nota 10 la cal cu mânere.

