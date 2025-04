Max Verstappen are un start nu prea grozav de sezon cu Red Bull, cel mai recent terminând Marele Premiu al Bahrainului pe locul 6. Ulterior, Ralf Schumacher a analizat situația campionului mondial, anunțând care ar fi motivul principal pentru care olandezul ar pleca, în viitorul apropiat, la Aston Martin.

Multiplul campion mondial este așteptat să se despartă de Red Bull la finalul anului, echipa austriacă nemaireușind să-i pună la dispoziție o mașină care să-i permită să se lupte pentru titlu.

„Sunt sigur că, dacă îmbunătățirile aduse mașinii Red Bull nu vor da rezultate până la Imola, iar noul sistem de propulsie pentru 2026 nu se va dovedi suficient de bun, atunci Max Verstappen va părăsi echipa. Vedeți diferența pe care o face el pe pistă. Fiecare echipă din Formula 1 își dorește un pilot ca el. La Aston Martin, Max ar avea parte de o provocare mai mare . Îl cunoaște foarte bine pe Newey, are o relație solidă cu Honda, iar echipa beneficiază de o nouă bază tehnologică, proiectul are viitor”, a declarat Ralf Schumacher, conform presei din Germania, citat de Eurosport.

Nemulţumire totală după cursa din Bahrain

Max Verstappen a spus că a avut o cursă sub așteptări în Bahrain, scoțând în evidență și greșelile mecanicilor din cadrul opririlor la boxe.

„Totul a mers prost. Am avut un start slab, prea multă patinare a roților, când am dat drumul la ambreiaj. În primul stint am avut aceleași probleme pe care le-am avut în calificări. Mai mult de atât, ne-am supraîncălzit prea mult pneurile, în comparație cu cei din fața noastră. La prima oprire, cred că luminile s-au aprins, dar nu vreau să conduc printre semafoare. Vrei să rămâi și să respecți protocoalele echipei, deci asta m-a pus în trafic. Apoi, pneurile dure din păcate nu au funcționat, așa că am alunecat mai mult decât pe cele soft.

După am mers la boxe din nou, a un fost un pit stop mai rău și am ajuns ultimul. Luând în considerare totul, să fiu sincer, locul 6 e ok. Nu era posibil mai mult de atât, chiar și cu opriri la boxe bune sau cu alte pneuri alese. Nu e ce ne doream, dar mașina aici ne aflăm cu monopostul nostru. Totul se vede mai clar pe un astfel de circuit”, a declarat Max Verstappen, pentru formula1.com.