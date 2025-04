Mihaela Cambei a dat marea lovitură: trei medalii de aur la Europenele de haltere

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei și-a demonstrat valoarea în acest weekend şi a câştigat trei medalii de aur la CE de haltere. Halterofila română Mihaela Cambei a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în limitele categoriei 49 de kilograme, la smuls, aruncat și, implicit, total.

Ea a dominat disputa de la categoria 49 de kilograme, câștigând medalia de aur la ambele stiluri.

Cambei a obţinut aurul la smuls, cu 85 kg, la aruncat – 105 kg şi la total – 190 kg. Dominarea a fost atât de categorică, încât sportiva clasată pe locul 2, spaniola Lucia Gonzales Borrego, a avut 173 kg la total.

Avea încredere dinainte de startul competiţiei

Înaintea întrecerii de la Chișinău, vicecampioana olimpică de la Paris era optimistă că va câștiga cel puțin o medalie de aur, chiar dacă simțea presiunea competiției continentale.

„Pentru asta mergem, pentru medalia de aur şi cu siguranţă ne întoarcem cu ea. Sunt foarte bine din punct de vedere fizic. Mai apare câte o surpriză ca şi dureri, accidentări mici, dar sunt trecătoare, aşa le consider eu. Da, se simte o mică presiune, dar încerc să nu mă gândesc la asta. Presiunea este în sensul bun, pentru că mă împinge către rezultate mai mari şi să rămân tot timpul activă la fiecare competiţie. E pentru prima dată când merg la Chişinău. Nu am fost niciodată. Nu am timp să vizitez. Pe 13 aprilie concurez şi pe 14 aprilie plec. Competiţia va fi de ajuns.

Ar însemna foarte mult pentru mine să câștig un titlu european. Mă ajută ca palmares, în primul rând, şi mi-aş dorit să deţin cât mai multe locuri unu. M-ar ajuta să fiu prima şi la aceste titluri. M-am gândit la asta şi îmi doresc să devin cea mai medaliată halterofilă. Cu anii, dacă sunt sănătoasă, mi-aş dori să fiu cea mai bună din toate timpurile”, spunea sportiva înaintea concursului, citată de Prosport.

Citeşte şi: Ana Maria Bărbosu, medaliată de două ori cu argint la un turneu internaţional