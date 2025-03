Judo / Medalii frumoase pentru CSU Craiova la Cupa României

În perioada 21-22 martie, la Izvorani, a avut loc Cupa României Individual Seniori la judo. Clubul CSU Craiova a fost prezent la competiţie, iar trei dintre sportivii pregătiţi de Mihai Voinea au reuşit să performeze şi să urce pe treptele podiumurilor.

La finele întrecerii, CSU Craiova a totalizat trei medalii, una de aur, una de argint şi una de bronz, dar a obţinut şi un loc trei la categoria „echipe“. Alexia Uşurelu a câştigat Cupa României la -78 kg şi se poate lăuda cu cea mai râvnită medalie, cea de aur. Lorena Manda a fost a doua la -48 kg şi s-a ales cu distincţia de argint. Nu în ultimul rând, Cătălin Drăgotescu a obţinut bronzul la -60 kg.

Mihai Voinea: „Sunt mulţumit de ce am obţinut!“

De această dtă, rezultatele obţinute de sportivii craioveni l-au mulţumit pe antrenorul Mihai Voinea. Acesta consideră că morala pe care le-a ţinut-o în urmă cu ceva timp a dat roade.

„Sunt, în total, trei medalii şi două locuri cinci. Concursul a fost destul de greu. Noi am participat cu sportivi juniori în mare parte, chiar cadeţi. Singurul senior al nostru este Drăgotescu, cel care a câştigat medalia de bronz. Mă aşteptam la medalii. Dacă la juniori nu prea au mers aşa bine, de data asta sunt mulţumit de ce am obţinut. Sportivii s-au odihnit mai bine, am avut o cazare bună şi cred că şi morala pe care le-am făcut-o înainte s-a prins mai bine de ei. Important este că ne-am obilizat, am fost mai atenţi şi am obţinut rezultate mai bune. În weekend-ul care urmează, la Craiova, va avea loc un concurs de calificare pentru Finala pe ţară U13 şi U15. Apoi, peste două săptămâni, vom avea, la Satu Mare, Finala U23 tineret“, a declarat Mihai Voinea.

Citeşte şi: Tenis de masă / Sportivii de la CSU Craiova au atins optimile de finală la CN de Seniori