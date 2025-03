Lupte / LPS Petrache Trișcu, locul I în clasamentul pe cluburi la Finala CN Şcolar

În perioada 21-23 martie a avut loc Finala Campionatului Național Şcolar la lupte. LPS Petrache Trișcu a ocupat locul unu în clasamentul pe cluburi la lupte feminin, datorită rezultatelor excelente obţinute de către sportivele clubului oltean.

În total, LPS Petrache Trişcu a adunat cinci medalii, una mai strălucitoare decât alta, prin Alina Covrig (argint, 46 kg), Andreea Ungureanu (argint, 53 kg), Luiza Ghindaru (aur, 57 kg), Dică Ana Maria (bronz, 57 kg) şi Marius Dumitru (bronz, 55 kg), în timp ce Octavian Cercelaru a încheiat pe locul al 4-lea la cat. 45 kg. Toţi sportivii sunt pregătiţi de către profesorii Valentin Boboşca, Aurel Cimpoeru și Marius Cimpoeru.

Aurel Cimpoeru: „Mă bucur că am reuşit să obţinem şi o medalie de aur!“

Chiar dacă nu a putut fi prezent din punct de vedere fizic lângă sportivi, antrenorul Aurel Cimpoeru s-a bucurat de reuşitele elevilor săi. De asemenea, acesta a anunţat şi competiţia la care se va deplasa în cursul săptămânii alături de doi dintre sportivii săi „cosacraţi“.

„Acesta este un Campionat Şcolar la care participăm an de an şi ne întoarcem cu medalii. Este, practic, Campionatul Naţional între şcolile sportive din România. Competiţia a fost de un nivel bun. Mă bucur că am reuşit să obţinem şi o medalie de aur prin Luiza Ghindaru. A avut o comportare bună, dar cu mici erori în finală. Totuşi, ea a controlat meciul, iar aceste greşeli se pot corecta pe parcurs fără doar şi poate. A fost mai relaxată în anumite momente, crezând că adversara nu-i va pune probleme. S-a descurcat bine şi ne bucurăm pentru aurul obţinut. Au fost mai mulţi sportivi calificaţi şi am mai avut un loc patru, prin Octavian Cercelaru. Cred cu tărie că am mai fi putut obţine o medalie de argint sau de aur prin Octavian, dar emoţiile s-au resimţit. El este la început şi nu a putut să-şi gestioneze trăirile.

Eu nu am putut să fiu prezent lângă sportivi. Marţi voi pleca în Bulgaria, la Plovdiv, la un turneu internaţional U20. Voi fi alături de David Boicea şi Florin Mihalcea la cat. 70 kg, respectiv 61 kg. Vrem să-i verificăm, pentru că în luna mai avem Campionat Naţional şi ne trebuie meciuri în picioare. Bineînţeles, sunt şi câteva premii puse în joc aici, în Bulgaria şi cu siguranţă ar prinde bine şi pentru moralul sportivilor. Dacă totul merge bine la turneele internaţionale, fără miză prea mare, aportul fizic este în creştere după aceea“, a punctat Aurel Cimpoeru.

