Obiectivul echipei naționale de rugby a României până la finalul acestui an este urcarea a două poziții în clasamentul mondial, până pe locul 18, pentru a putea beneficia de un mic avantaj la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din Australia, din 2027, a declarat, vineri, președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache.

„Vrem până la sfârșitul anului, cu stafful și cu jucătorii, să ne clasăm cel puțin pe locul 18 mondial. Doar așa putem avea o tragere mai ușoară și mai facilă pentru grupele la Cupa Mondială din Australia. Cu siguranță nu vom mai avea acea grupă de foc din Franța. Ranking-ul se va face altfel acum, prin introducerea celorlalte patru echipe, care se vor alătura celor 20. Vor fi alte grupe. Vei avea o echipă foarte puternică, una mai puțin puternică și una poate un pic la nivelul nostru. Nu se va mai întâmpla ca în Franța când a fost în aceeași grupă locul 1, locul 2 și locul 4“, a declarat Alin Petrache.

Laudă naționala pentru prestația cu Portugalia

Oficialul FRR a lăudat prestația „stejarilor“ în partida cu Portugalia, din finala mică a Rugby Europe Championship 2025.

„Am reușit ceea ce nu am reușit la Botoșani, acolo a fost un accident latin. Suntem o fire latină și ne dezumflăm atunci când avem un rezultat bun. Este în stilul nostru să facem lucrurile astea. E poate una dintre cele mai mari victorii din ultimii ani ai sportului românesc. Pentru că să nu uităm ce a făcut Portugalia la ultima Cupă Mondială, a bătut Fiji și a remizat cu Georgia. Erau pe locul 12, acum i-am dat un pic mai jos. Dacă am fi dat un eseu în plus, șapte puncte ne-ar fi adus pe locul 18, dar acum ne păstrăm pe locul 20. Nu ne lăsăm bătuți, însă, sper că în vară, în clipa în care vom avea meciurile test din America de Sud, să ridicăm un pic nivelul și să ne întoarcem acasă cu câteva victorii“, a adăugat Petrache.

