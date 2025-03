F1 / Ce surpriză la Shanghai! Oscar Piastri, peste Verstappen și Norris în calificări

La scurt timp după cursa de sprint din Shanghai, piloții de Formula 1 au revenit pe circuit pentru calificările pentru cursa principală din Marele Premiu al Chinei. Oscar Piastri (McLaren) a câștigat calificările și va pleca primul pe circuit în Marele Premiu de la Shanghai. Italianul l-a întrecut în turul al 3-lea pe colegul său de echipă Lando Norris și a obținut primul pole al carierei.

Marele Premiu al Chinei va avea loc duminică dimineața, de la ora 09:00, și va fi televizat pe Antena 3 CNN.

Lewis Hamilton, care în cursa de sprint reușise prima sa victorie ca pilot Ferrari, nu a mai avut o prestație la fel de solidă în calificări. În schimb, Lando Norris, care și-a adjudecat Marele Premiu al Australiei, a fost din nou în formă și a condus primele două tururi de calificare.

Oscar Piastri, coechipierul său de la McLaren, a venit în forță în turul al treilea și l-a depășit pe Norris, iar apoi a rezistat incredibil.

„E cel mai plăcut sentiment din lume. Mă bucur că am cel mai rapid tur din Shanghai. În Q3 mi-am găsit ritmul. În Q1 și Q2 m-am chinuit, dar mașina și-a revenit în Q3 și am „reînviat”. Sunt fericit cu ce am făcut la final, sunt entuziasmat să fiu în pole position“, a declarat Piastri.

Grila de start în Marele Premiu al Chinei

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Andrea Antonelli (Mercedes) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Jack Doohan (Alpine) Gabriel Bortoleto (Sauber) Liam Lawson (Red Bull)

