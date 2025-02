În Asics Arena din Sofia (Bulgaria) s-a desfășurat, sâmbătă, Campionatul Balcanic de Atletism U20. Sportivul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Constantin Deaconescu, antrenat de prof. Emilian Minoiu, a fost prezent la start și a reușit un rezultat fantastic. Acesta a obținut medalia de argint (3:55.32, record personal) și, implicit, titlul de vicecampion balcanic în proba de 1500 m, la categoria U20, la chiar prima sa participare la o competiție internațională!

Arbitrajul „lovește“ și în atletism

Constantin s-a prezentat cu multă încredere la linia de start, a lăsat emoțiile să treacă și a reușit o cursă grozavă. Nu a ieșit aur, dar nu din cauza sa, ci din cauza unei erori extrem de importante de pe margine, care i-au dat peste cap planurile tactice. Totuși, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GdS, tânărul atlet craiovean nu s-a arătat deloc „doborât“ de gafa arbitrilor, ba chiar a fost mulțumit de evoluția sa și de medalia obținută.

„Au fost emoții, bineînțeles, mai ales că am participat la primul Campionat Balcanic. Încălzirea a decurs cum trebuia, pe pistă am stat puțin până să dea startul, apoi mi-am început treaba. Nu am simțit niciun fel de presiune, am fost degajat. Am luat startul, nu am forțat din prima. Am fost pe culoarul patru, iar de acolo am intrat pe culoarul unu la pluton. În primele cinci ture am fost lângă sportivul din Turcia. El a condus toată cursa, eu am fost imediat în spatele lui.

Problema a apărut apoi, de pe margine. Arbitrul nu a modificat tăblița cu numărul de ture rămase, iar eu, crezând că mai am o singură tură rămasă, am accelerat și l-am depășit pe turc. A fost un dezavantaj total pentru mine, pentru că apoi, când s-a rectificat greșeala, eu deja făcusem ruperea de ritm și nu am avut suflu pentru a mă menține la acel nivel. Am fost nevoit să încetinesc, iar adversarul din Turcia a trecut, din nou, în fața mea. Acolo s-a încheiat șansa mea la aur, din cauza unei greșeli a arbitrului. Până la urmă se mai întâmplă la competiții astfel de gafe, nu e vorba de ceva intenționat. Eu mă bucur de cursa reușită și de argintul meu. Este un rezultat bun pentru mine“, a declarat Constantin Deaconescu, pentru GdS.

Recunoscător clubului pentru susținere

Tânărul atlet craiovean a țintut să mulțumească clubului CSU Craiova pentru sprijinul acordat.

„Această medalie de argint este și prima la Balcaniadă. Practic, putem spune că este prima medalie extrem de importantă. Clubul meu este încântat de reușita mea și le mulțumesc pentru susținere, pentru că s-au ocupat de deplasarea mea acolo și de restul detaliilor. Urmează, pentru mine, Campionatul Balcanic de Seniori din Serbia, de săptămâna viitoare. Sper să mă prezint bine și să pot performa încă o dată“, a mai spus craioveanul.

România s-a clasat pe locul al treilea la Campionatele Balcanice de Atletism în sală Under-20. Au fost obţinute, în total, opt medalii, dintre care două de aur, patru de argint și patru de bronz.

Medaliile de aur ale tricolorilor au fost obținute de David Ștefan Damian (400 m) și Daria Maria Vrînceanu (triplusalt), argintul a fost câștigat de Constantin Deaconescu (1.500 m), Lucian Florin Ștefan (3.000 m), Ștefan Alexandru Ciobanu (aruncarea greutății) și Eduard Florin Unguroaica (triplusalt), în timp ce medaliile de bronz au fost adjudecate de Alin Mihai Șavlovschi (1.500 m), Alexandra Maria Hudea (3.000 m), Lena Maria Ionescu (săritura în înălțime) și Leonard Andrei Durău (triplusalt).

