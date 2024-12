F1 / Lando Norris, la final de sezon: „A fost un an special pentru mine şi McLaren“

Lando Norris a încheiat sezonul pe locul 2 în clasamentul piloților. Britanicul a avut o ultimă cursă de excepție, pe Yas Marina, iar la final a vorbit despre așteptările legate de stagiunea care urmează. Acesta este încrezător în faptul că se va înscrie în lupta pentru titlul mondial.

Norris, care a plecat din pole position şi a condus cursa de la un capăt la altul, a fost cronometrat după 306,183 km cu timpul de 1h 26 min. 33 sec. 291/1000, devansându-i pe piloţii scuderiei Ferrari, spaniolul Carlos Sains Jr., cu 5 sec. 832/1000, şi monegascul Charles Leclerc, cu 31 sec. 928/1000.

„A fost un an special. Anul viitor va fi și anul meu. Cu siguranță, știu că am tot ceea ce este nevoie. Nu există nicio îndoială în acest sens și sunt încrezător. Am încredere în mine și am încredere că pot lupta împotriva lui Max sau a lui Charles și a tuturor acestor piloți care sunt la fel de capabili să câștige campionate, chiar și împotriva lui Lewis. Așadar, am ceea ce trebuie. Da, trebuie să mă perfecționez în anumite zone, dar o să muncesc din greu peste iarnă pentru a le îmbunătăți“, a declarat Norris, potrivit Sky Sports.

Norris a încheiat sezonul pe poziția a doua în clasamentul constructorilor, în spatele lui Max Verstappen. Stagiunea actuală a consemnat și primele 4 victorii din Formula 1 pentru britanic: Miami, Zandvoort, Singapore și Abu Dhabi.

Citeşte şi: F1 / Lando Norris a câştigat la Abu Dhabi. McLaren, campionă mondială la constructori