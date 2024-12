Costel Gâlcă a criticat terenul şi arbitrajul: „De la margine s-a văzut offside”

Universitatea Craiova a remizat cu Petrolul, la Ploieşti, pe un teren execrabil. Antrenorul Ştiinţei, Costel Gâlcă, a criticat suprafaţa de joc şi consideră că VAR-ul nu a luat decizia corectă în cazul golului marcat de Tudorie, care i-a adus pe “lupi” în avantaj.

“A fost un meci greu, pe un teren impracticabil. Nu a fost fotbal pentru mine. Putea câștiga oricine. La golul lor mi s-a părut că a fost offside. Foarte puțin s-a jucat. Numai minge lungă, mingea a doua, minge în spațiu. Le-am zis fundașilor centrali că Tudorie va căuta spațiu în spatele lor. Nu s-au coordonat bine. De pe margine s-a văzut că a fost offside la golul lor. Toți care sunt pe bancă pot schimba soarta meciului. Baiaram a mai avut o ocazie înainte și putea marca, dar nu a fost să fie.

Nu mai spun că a fost o fază pe sfârșit când Koljic a fost călcat de adversar pe picior. Se vede destul de urât ce are. Are un hematom pe gleznă. Vom vedea dacă va fi apt pentru celălalt meci. Am pierdut o oportunitate de a câștiga cele trei puncte. Toate punctele sunt importante. Avem nevoie să adunăm din trei în trei”, a spus Costel Gâlcă, la Digi Sport.

