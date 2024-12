Lupte / CSU Craiova încheie anul cu trei medalii strălucitoare la CN de Seniori

În perioada 28-29 noiembrie, la Reșița, s-a disputat Finala Campionatului Național de Seniori la lupte, una dintre ultimele competiții din acest an competițional. Clubul CSU Craiova a fost prezent, așa cum ne-a obișnuit, cu mai mulți sportivi, iar trei dintre ei s-au regăsit, la final, pe podium.

Alexandra Anghel, una dintre cele mai valoroase luptătoare din țară, a încheiat competiția la cat. 72 kg pe primul loc și a primit, la final, medalia de aur. Alte două distincții, doar că de argint, au fost câștigate de Răzvan Kovacs (65 kg) și Ionuț Răduică (79 kg). De notat și prestațiile bune ale lui Cristian Surugiu, care s-a clasat pe poziția a cincea la 65 kg. Toți luptătorii sunt pregătiți de către Aurel Cimpoeru și Marius Cimpoeru.

Aurel Cimpoeru: „Sportivii nu au mai dat acelaşi randament“

Contactat de GdS, Aurel Cimpoeru a vorbit deschis despre evoluția elevilor săi, dar și despre așteptările pe care le avea înainte de competiție. Acesta a făcut și o mică analiză a anului competițional, dar și a rezultatelor obținute în cadrul clubului.

„A fost o competiţie din ce în ce mai slab populată la nivel de seniori, iar acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Sportivii nu au mai dat randamentul pe care l-au avut la începutul anului. Ei îşi mai pierd din pregătire pe finalul anului după o pauză mai mare, concentrarea dispare, iar gândurile se pare că se îndreaptă şi prin alte părţi. Au trecut Campionatele Mondiale, Europene, nu mai avem obiective, iar sportivii nu se mai motivează acum. Kovacs a făcut o altă categorie, dar a vrut să aibă meciuri mai tari, să vadă cum se descurcă. A făcut ceva greşeli în finală şi a pierdut titlul. Îmi pare rău pentru faptul că nu s-a putut concentra şi lupta la adevărata lui valoare.

La Cupa României, Kovacs l-a depăşit clar pe adversarul din finală. A fost un an cu bune, dar şi cu mai puţin bune. Trăgând linie, a fost un an în care ne menţinem la nivel ridicat, în care ne-am atins obiectivele impuse la începutul anului. Minusul reprezintă necalificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Dacă am fi reuşit să avem şi acolo sportivi, totul ar fi fost pe plus anul ăsta“, a declarat Aurel Cimpoeru.

