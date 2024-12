Box / Aur şi argint pentru SCMU Craiova la CN de Seniori

În perioada 25-30 noiembrie s-a desfășurat la Tg. Mureş Campionatul Național de Seniori la box, una dintre ultimele competiții ale anului. Printre echipele participante s-a regăsit și SCMU Craiova, care a avut în ring trei sportivi de calitate, toți pregătiți de Dora Mustățea. Doi dintre ei au reușit să și performeze, la final fiind premiați cu medalii.

Astfel, Mike Cioacă a devenit campion național la cat. 57 kg și s-a ales, practic, cu cea mai râvnită medalie, cea de aur. Acesta a susținut două meciuri, iar în finală a câștigat prin inferioritate. Cea de-a doua medalie obținută de club i-a revenit lui Badea Suraj. Pugilistul a obținut argintul la cat. 60 kg după trei meciuri susținute, dintre care două câștigate prin K.O. Al treilea sportiv participant a fost Fernando Ilie (cat. 60 kg), dar, din păcate, nu a reușit să se claseze pe podium.

Dora Mustăţea: „Sunt mândră de acest titlu naţional“

Antrenoarea medaliaților de la SCMU Craiova, Dora Mustățea, s-a arătat extrem de mulţumită de titlul naţional obţinut de Mike Cioacă, dar şi de rezultatele înregistrate pe parcursul anului.

„Sunt super mulţumită de tot ceea ce s-a întâmplat în această competiţie, dar şi pe parcursul anului. Cred că am bătut toate recordurile de medalii la SCMU Craiova (25 de medalii, dintre care 6 de aur, 11 de argint şi 8 de bronz). Per total, cdlubul a strâns nu mai puţin de 31 de medalii în 2024. În plus, un rezultat bun a obţinut şi Alissa Buşe la Campionatul Mondial, şi anume locul 5. Mi-am dorit mereu ca toţi sportivii mei să evolueze de la competiţie la competiţie, să aducă medalii cât mai strălucitoare. Sunt mândră de acest titlu naţional, pentru că este primul la seniori masculin pentru SCMU Craiova. Încercăm să formăm aici o echipă cât mai competitivă, chiar dacă este foarte greu.

Ca să fiu sinceră, m-am gândit de la început că Mike poate deveni campion. Mă gândeam chiar şi la Badea, dar, din păcate, a fost învins de un adversar mai experimentat. Badea are doar 19 ani, este primul an de seniori pentru el. Este un sportiv foarte bun şi promiţător. Tot clubul este mulţumit de rezultate şi sper că şi de parcursul nostru pe tot anul competiţional. Mi-aş dori în 2025 să organizăm o competiţie de băieţi, aşa cum anul acesta am avut în Craiova Cupa României la feminin“, a declarat Dora Mustăţea.

