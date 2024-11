F1 / Verstappen, nemulțumit de monopost după calificările de la Las Vegas

Max Verstappen s-a clasat pe locul 5 în calificările Marelui Premiu din Las Vegas, dar olandezul a semnalat probleme serioase la monopostul Red Bull, datorate faptului că echipa austriacă nu s-a prezentat în SUA cu o aripă spate adaptată circuitului. Campionul mondial nu e foarte încrezător că lucrurile vor merge mai bine în regim de cursă.

Max Verstappen poate cuceri al 4-lea titlu mondial în acest week-end, după Marele Premiu din Las Vegas, dar e foarte posibil ca suspansul să se prelungească cel puțin până la etapa din Qatar, de săptămâna viitoare.

Pentru a câștiga titlul, olandezul trebuie să termine duminică în fața lui Lando Norris și a făcut un prim pas în calificări, terminând pe locul 5, cu un loc mai sus decât britanicul de la McLaren.

Max se plânge

Există, totuși, probleme înainte de cursă. Echipa austriacă a mers în SUA fără o aripă spate adaptată la circuitul din Las Vegas, care are linii drepte foarte lungi. În antrenamente și calificări s-a văzut că mașina lui Verstappen pierde mult în raport cu principalii rivali, iar Max nu a ezitat să se plângă de acest lucru.

„Vreau să spun că suntem puțin prea lenți, ne-am chinuit să facem ca anvelopele să funcționeze pe fiecare tur și suntem prea lenți și în liniile drepte. Puteți vedea aripa noastră din spate, este tăiată destul de mult, în jurul clapei DRS, așa că atunci când deschidem DRS nu obținem câștiguri ca și alții, așa că asta face totul mai complicat aici.

Dar este vina noastră, știam că așa va fi, acesta este un compromis pe care l-am făcut, dar cu toate acestea am încercat să fac tot ce am putut. Am fost destul de aproape pentru P3, mici detalii ar fi putut fi un pic mai bune, dar în general sunt mulțumit de poziția pe grilă.

Sperăm că mâine aripa va fi puțin mai normală, deoarece de obicei nu folosești DRS-ul în fiecare tur, așa că este mai puțin o problemă. Dar există un semn de întrebare despre modul în care se vor comporta anvelopele pentru noi, pentru că cel puțin pentru mine, ambele linii drepte nu au fost deosebit de grozave. Sper că mâine va fi puțin mai bine, dar vom vedea”, a spus Verstappen, citat de F1.com.

Cursa de la Las Vegas este programată duminică dimineață, de la ora 08.00.

