Lupte / Mihalcea şi Boicea au impresionat la CN de lupte U17

În perioada 15-17 noiembrie, la Tg. Mureş, a avut loc Campionatul Naţional de lupte U17. La competiţie au participat cei mai talentaţi tineri luptători din ţară, printre ei regăsindu-se şi Florin Mihalcea şi David Boicea, sportivi legitimaţi la CSU Craiova. Ambii au obţinut maximum posibil, mai exact medaliile de aur la categoriile de 60 kg, respectiv 71 kg şi au devenit, oficial, campioni naţionali. Cei doi sunt pregătiţi de Aurel şi Marius Cimpoeru.

Aurel Cimpoeru: „Am terminat categoria U17 cum nu se putea mai bine“

Aurel Cimpoeru a declarat pentru GdS că este mulţumit de rezultatele obţinute de Florin şi David, dar nu şi de nivelul lor de concentrare de la acest Campionat Naţional.

„Cu cei doi am mers la sigur, dacă putem spune aşa, pentru că valoarea lor este incontestabilă. Totuşi, e sfârşit de an şi s-a văzut acest aspect în modul lor de gestionare a meciurilor. Oboseala a fost acumulată de-a lungul anului, au fost multe competiţii, dar am terminat cu categoria U17 cum nu se putea mai bine, cu două titluri adjudecate. Urmează să facem pasul spre juniorat, spre U20. Boicea, în finală, a câştigat cu 3-2 în faţa unui sportiv al gazdelor. A controlat meciul, nu prea mai avea motivaţie ştiind că oricum câştigă şi nu a forţat. Important este că a câştigat şi că nu a dat în niciun moment sentimentul că ar putea scăpa din mâini victoria.

I-am spus şi lui că atunci când este de felicitat, îl felicit. Apoi, când trebuie să-l critic, o voi face fără doar şi poate. I-am reproşat, totuşi, că nu a fost motivat 100% să pună puncte multe şi să-şi respecte valoarea. Ca obiective, am terminat acest an cu cei doi. Sunt mulţumit de ceea ce au reuşit pe parcursul anului 2024. Poate eram şi mai fericit dacă se obţinea o medalie la Campionatele Europene prin Boicea, unde a fost foarte aproape. Per total, ei au crescut şi sunt mulţumit de ceea ce au izbândit“, a declarat Aurel Cimpoeru.

