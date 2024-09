Judo / Yanis Păun a adus argintul pentru CSM Craiova la CN U12

CSM Craiova are toate motivele de bucurie după weekend-ul 13-15 septembrie, de la Piteşti. Yanis Păun, sportivul legitimat la club şi pregătit de Emil Călăfăteanu, a reuşit să performeze la CN U12 şi să obţină medalia de argint la +60 kg. Rezultatul este unul bun, promiţător, tânărul medaliat fiind un judoka de perspectivă.

Emil Călăfăteanu: „Trăgeam speranţe la o medalie“

Emil Călăfăteanu, antrenorul vicecampionului naţional la U12, a vorbit cu GdS despre reuşita elevului său. Acesta s-a arătat bucuros de medalia de argint obţinută de Yanis Păun şi a mărturisit că ar fi putut fi chiar de aur dacă ar exista un pic mai multă atenţie în momentul cheie al finalei.

„Este prima Finală pe ţară pentru copii, deci putem spune că acesta a fost doar un început. Yanis s-a comportat foarte bine, spre bucuria noastră. Trăgeam speranţe la o medalie, pentru că l-am avut în observaţie şi la alte cupe, unde a câştigat multe meciuri împotriva unor adversari buni. Cu puţin noroc şi atenţie, Yanis ar fi putut să iasă campion naţional. El vine la antrenamente zi de zi, se dedică sportului şi este bun chiar şi la învăţătură. Aveam speranţe la un rezultat bun, după cum am spus, pentru că este serios şi atent la tot ceea ce face. Am vorbit cu el imediat după şi este fericit pentru medalie. Are centura galbenă, acum o are şi pe cea portocalie. O poartă cu mândrie.

Luni seară, la primul antrenament după competiţie, am văzut o schimbare în bine la el. Atitudinea este alta, încrederea a crescut. Întotdeauna încrederea se dezvoltă odată un succes naţional. Eu mereu le-am spus copiilor mei ce înseamnă o medalie la nivel naţional şi care este importanţa ei. În perioada următoare vom avea un concurs internaţional la Sibiu, la care voi participa cu aproximativ 20 de sportivi. De aici începe pregătirea lor pentru Campionatul Naţional, este o etapă importantă pentru dezvoltarea tuturor“, a declarat Emil Călăfăteanu

