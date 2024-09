F1 / Charles Leclerc a dat lovitura în cursa de casă a Scuderiei! Triumf impresionant la Monza

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrrari) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Italiei, de la Monza, a 16-a etapă din cele 24 ale Campionatului mondial. Plecat din linia a 2-a, poziţia a 3-a, Leclerc i-a devansat pe australianul Oscar Piastri (McLaren), care a dominat o bună parte a cursei, şi pe britanicul Lando Norris (Mc Laren), care a luat startul din pole position.

Monegascul, care a reuşit a doua sa victorie în actuala stagiune şi a doua pe acest circuit, a trecut pe locul secund în turul 33, când Oscar Piastri a intrat la boxe. A reuşit, apoi, să preia conducerea cursei, pe care în final şi-a adjudecat-o.

„Este un sentiment incredibil… am crezut că a doua oară nu se va simți la fel de special ca prima dată, dar Dumnezeule, emoțiile pe care le-am trăit în ultimele tururi au fost exact ca în 2019, mă uitam la tribune în loc de circuit!“, a declarat Leclerc, pentru F1.

Pe locul 4 a sosit spaniolul Carlos Sainz (Ferrari), apoi Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes), Max Verstappen (Olanda/Red Bull), campionul mondial en-titre şi liderul clasamentului general, şi George Russell (Marea Britanie/Mercedes).

Este a treia victorie a sezonului pentru Scuderia Ferrari, a doua pentru Leclerc, după cea de la Monaco. Un pilot Ferrari nu mai urcase pe prima treaptă a podiumului de 7 curse, serie în care Mercedes, McLaren și Red Bull și-au împărțit victoriile.

Verstappen, nervos la oprirea la boxe

Max Verstappen a terminat abia pe locul 6 Marele Premiu al Italiei, iar la final a avut un mesaj vehement la adresa echipei. El a subliniat că triumful său în campionatul piloților, dar și al lui Red Bull în cel al constructorilor sunt în pericol. Olandezul a fost surprins lovind cu pumnul în volan la o oprire la boxe și a explicat că a fost foarte nervos pentru că a pierdut câteva secunde.

Pilotul a mai punctat la finalul cursei că obiectivele de a câștiga campionatul piloților și constructorilor nu sunt realiste în acest moment. Verstappen spus că e foarte ciudat cum în decurs de numai jumătate de an Red Bull a ajuns să treacă de la o mașină foarte puternică la una imposibil de condus.

„În acest moment, câștigarea ambele campionate nu sunt obiective realiste. Cred că am dat tot ce am putut astăzi. Trebuie să ne revenim și nu este ușor să facem asta foarte repede. Am spus destule, iar acum depinde de echipă să vină cu multe schimbări la mașina, pentru că practic am trecut de la o mașină foarte dominantă la o mașină care nu poate fi condusă, asta într-un timp de șase până la opt luni. Deci este foarte ciudat pentru mine.

„Oprirea la stand m-a costat“

Oprirea la stand, desigur, m-a costat puțin. Nu am putut rula la puterea maximă în cea mai mare parte a cursei, pentru că am avut o mică problemă și cred că, de asemenea, din punct de vedere strategic, am fi putut face o treabă mai bună, pentru a fi măcar puțin mai competitivi în luptă. Nu ar fi schimbat poziția (n.r. un schimb mai rapid), dar cred că nu am făcut cursa optimă din punct de vedere strategic”, a spus Verstappen, citat de planetf1.com.

Victoria monegascului a fost singura veste bună pentru Max, deoarece acesta nu a pierdut decât 8 puncte în raport cu Lando Norris, care a terminat al 3-lea.

