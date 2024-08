Ionela Cozmiuc pare să se fi răzgândit: „Mă gândesc serios dacă să pun vâslele în cui!“

Ionela Cozmiuc a câștigat aurul la Campionatele Mondiale în proba de schif simplu categorie ușoară și se va retrage, cel puțin temporar, din lumea canotajului. La revenirea în țară, pe aeroportul Otopeni, sportiva a dezvăluit că a început să se răzgândească şi că nu e hotărâtă 100% să renunțe la canotaj.

Ionela a câștigat în această vară și medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, la dublu vâsle categorie ușoară, alături de Gianina van Groningen.

„Sunt foarte bucuroasă, am câștigat iar aurul mondial în proba de simplu. Închei acest an cum mi-am dorit. Pot spune că e un final perfect de carieră, dar niciodată să nu spui niciodată. Este finalul acestui an, mă gândesc serios dacă să pun vâslele în cui pentru totdeauna sau să mă întorc. Nu imediat, dar pe viitor există șanse să mă întorc. Eu am fost pregătită psihic, știam din primăvară că vreau să particip la Campionatul Mondial. Nu mi-am lăsat organismul să se relaxeze. Acum, dă semne de epuizare.

A fost un an perfect, nu îmi puteam dori mai mult. Tinerii au făcut niște curse extraordinare, avem viitor, canotajul românesc are viitor. Îmi doresc să îmi revăd familia, nu am fost deloc acasă după Jocurile Olimpice. Îmi doresc să mă relaxez și să mă bucur de cei dragi. O să îmi fie dor de colectivul de la canotaj, de senzația de familie mare. Mie mi-a plăcut mult acest sport, l-am făcut de plăcere. Încă nu îmi văd viața fără el, dar mă voi obișnui ușor-ușor”, a declarat Ionel Cozmiuc.

Marius Cozmiuc: „Vrem să ne detaşăm puţin de canotaj“

Intervievat a fost şi soţul canotoarei, Marius Cozmiuc. Acesta a contrazis ceea ce Ionela a anunţat şi menţionat că decizia retragerii a fost luată deja de cei doi. Totuşi, dacă va interveni vreo schimbareîn decizia lor, va fi una luată de comun acord.

„Am contribuit mai mult la capitolul suport. Mi-am ajutat colegii, în special pe Ionela. A fost o experienţă frumoasă, dar pot spune că a fost greu de pe margine. Preferam să vâslesc. Am avut emoţii, cu toate că ştiam că Ionela va avea un rezultat bun. Pasul retragerii va urma. L-am făcut deja, dar vom vedea. Până la urmă, ne dorim să ne relaxăm, să mergem acasă, să ne detaşăm puţin de canotaj. Dacă Ionela va dori să continue, va fi o decizie luată de comun acord, pentru că suntem o familie şi totul alegem împreună“, a completat şi Marius Cozmiuc.

România a încheiat pe locul I în clasamentul pe medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj 2024 din St. Catharines, Canada, înainte de Marea Britanie, Germania și Italia.

Competiția s-a desfășurat în perioada 18-25 august și a reunit toate cele trei categorii de vârstă: Juniori (Under19), Tineret (Under23) și Seniori (probe non-olimpice). Federația Română de Canotaj a reușit să obțină un total de 7 medalii de aur: 4 la Juniori, 2 la Tineret și 1 la Seniori.

