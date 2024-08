Benny Adegbuyi luptă la Braşov pentru centura IBA International

Luptătorul român Benjamin Adegbuyi va boxa, pe 11 octombrie la Braşov, contra ucraineanului Pavel Krolenko, pentru centura IBA International, la cinci ani de la ultimul meci disputat acasă, informează Agerpres.

Meciul între kickboxerul clujean, supranumit Mr. Gentleman, şi veteranul ucrainean se va desfăşura în cadrul „Dracula Boxing Show“. Acesta este un eveniment organizat de Asociaţia Club Sportiv Ursache Braşov şi susţinut financiar de Consiliul Judeţean Braşov.

„Provocarea este, în primul rând, să aduc victoria acasă, să lupt la centura promoţiei şi la centura IBA. Sunt multe provocări care mă vor face să mă antrenez foarte bine şi să mă prezint într-o formă excepţională şi, evident, să câştig. (…) Pavel Korolenko este un luptător foarte puternic, un veteran în boxul profesionist. Vine să nu mă lase să câştig centura, iar eu va trebui, evident, să dau cu el de pământ“, a declarat, joi, Benny Adegbuyi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Braşov.

Vor să aducă și alte nume grele la gala din Ardeal

Meciul pentru titlul IBA (Asociaţia Internaţională a Boxului Amator) este o premieră în cadrul galei de la Braşov. Aceasta va mai avea, începând din acest an, şi o centură proprie.

„Anul acesta avem, în premieră, o centură. Am creat centura promoţiei noastre plus o revistă a galei, cu tot ce s-a întâmplat până acum. În plus, vom aduce un eveniment IBA pentru Benny. La fiecare gală ne-am dorit să urcăm, să aducem luptători din ce în ce mai buni. Avem câţiva sportivi români care luptă, din păcate, afară şi atunci ne dorim să-i aducem să boxeze la Braşov. Anul acesta îl aducem pe Benny.

Ne dorim să mai facem un meci, dar, deocamdată, suntem în tatonări, între Bogdan Dinu şi Cristian Ciocan – sunt doi dintre greii României care au boxat numai în afară, în acest eveniment ne doream să-i aducem. Nu au boxat niciodată împreună, iar publicul român îşi doreşte foarte mult acest lucru. Dacă nu reuşim în această gală, îi vom aduce anul viitor“, a declarat, la rândul său, promoterul Daniel Ursache.

Ceilalţi sportivi participanţi în cadrul galei de la Braşov sunt Daniel Buciuc, Adi Stroe, Mirel Drăgan, Andrei Arădoaie, Marcel Nistreanu şi Cristian Filip.

