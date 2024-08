Au revoir, Paris! România, din nou în elita sportului internațional

Jocurile Olimpice de la Paris, cel mai așteptat eveniment sportiv al anului 2024, au ajuns la final. Duminică au avut loc ultimele competiții, s-au acordat ultimele medalii și s-a tras cortina peste o ediție extrem de spectaculoasă. Noi, România, am avut parte de multă bucurie, dar și de momente fabuloase și emoții care ne-au ridicat în picioare.

Spectacol grandios pe Stade de France, la ceremonia de închidere

Iubitorii de Jocuri Olimpice au avut parte, duminică seară, de un ultim moment spectaculos în capitala Franței. Ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Paris a debutat la ora 22:00 și s-au încheiat la ora 01:00, pe Stade de France. Drapelul României a fost purtat de Mihaela Cambei, cea care a obținut medalia de argint la haltere, categoria 49 de kilograme.

Aproximativ 80.000 de spectatori au asistat la spectacolul de sunet și lumini, dar și la ultima interacțiune cu sportivii. S-a început cu intrarea în scenă a tuturor participanților la acest grandios eveniment, fiecare țară având un reprezentant cu care să se mândrească și să fie, practic, portdrapelul națiunii respective. La noi, după cum am menționat și mai sus, Mihaela Cambei a intrat în stadion în jurul orei 22.20, fluturând steagul României. Imediat apoi, pe întregul stadionul a răsunat celebrul refren al lui Freddy Mercury, „WE ARE THE CHAMPIONS“! Toți sportivii au făcut abstracție de stema de pe piept și au cântat laolaltă! Practic toată lumea a fost campioană duminică seară!

Tom Cruise, „cireașa“ de pe…Stade de France!

Au urmat spectacole, Imnul lui Apollo (cel mai vechi imn din Grecia antică), interpretat de Alain Roche, așezat la un pian suspendat vertical în aer, iar de la miezul nopții discursurile și predarea ștafetei către Los Angeles 2028! Organizatorii au pregătit și un moment surpriză! Tom Cruise și-a făcut apariția la ceremonie și nu a făcut-o oricum, ci în stil propriu. Acesta a coborât pe o sfoară de pe acoperișul stadionului, așa cum ne-a obișnuit pe toți în multiplele sale pelicule.

Tom Cruise a luat steagul olimpic de la gimnasta Simone Biles și a plecat cu el pe motocicletă. Pe muzica celor de la Red Hot Chili Peppers, streagul a ajuns în California. Spectacolul a continuat pe celebra plajă Venice Beach, cu mulți artiști consacrați: Snoop Dogg, Billie Eilish, Dr. Dre etc.

Jocurile Olimpice 2024, oficial închise!

Într-un final, Leon Marchand, cel care a ridicat Franța în picioare de cele mai multe ori la această ediție a JO, a intrat pe Stade de France cu flacăra olimpică, purtată într-un felinar. Tomas Bach, președintele Comitetului Olimpic Internațional, a declarat, oficial, Jocurile Olimpice de la Paris închise! Flacăra s-a stins în aplauzele publicului.

De menționat că, într-un final, drapelul olimpic este înmânat lui Karen Bass, primarul din Los Angeles, orașul care va găzdui următoarea ediție a JO, în 2028.

Nouă medalii care au bucurat România!

Delegația României se întoarce de la Jocurile Olimpice de la Paris cu 9 medalii, cel mai bun rezultat al țării noastre la cea mai importantă competiție sportivă a lumii după ediția de la Atena, din 2004. În ultimii 20 de ani, România nu a depășit niciodată 10 medalii, bornă de care a fost aproape acum, când a adunat mai multe distincții decât o făcuse, adunat, la ultimele două ediții, la Rio 2016 și Tokyo 2020.

România a reușit la Paris să urce de 3 ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și să facă imnul nostru să răsune în capitala Franței: de două ori la canotaj și o dată la David Popovici. Tricolorii noștri au obținut la Paris și patru medalii de argint, respectiv două de bronz, terminând această competiție pe locul 23 în clasamentul pe medalii, comparativ cu locul 46, din urmă cu trei ani, de la ediția de la Tokyo.

Sportivii „de aur“ au făcut să răsune imnul național în Hexagon

Prima medalie a României la această ediție a Jocurilor Olimpice a venit la natație și a fost de aur. David Popovici a devenit campion olimpic în proba de 200 de metri liber, având o evoluție absolut sublimă în bazin, în finală. Popovici a terminat finala de la 200 de metri liber după o cursă FABULOASĂ! Campionul nostru a scos un timp de 1:44,72, devenind primul înotător cu aur olimpic din istoria României.

Mai apoi, România a mai urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la canotaj. Uriașii Andrei Cornea și Marian Enache au devenit campioni olimpici în proba de dublu vâsle masculin, un rezultat fabulos pentru delegația României prezentă la Jocurile Olimpice. Ultimul aur adus de Team România la Paris a venit tot de la canotaj, de la barca de 8+1 feminin (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu). A fost primul aur câștigat de România în această probă după o pauză de 20 de ani.

Patru medalii de argint cu emoții nenumărate

Trei dintre cele patru medalii de argint ale României de la Jocurile Olimpice de la Paris au venit de la canotaj, iar una de la haltere.

Primul argint la Paris a fost obținut de Ancuța Bodnar și Simona Radiș, la dublu vâsle, după o cursă absolut senzațională, cu răsturnare de situație pe final. Al doilea argint la Paris a venit de la Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, la dublu rame feminin, după o întrecere de zile mari. Tot medalie de argint au reușit la Paris să obțină și Gianina van Groningen, respectiv Ionela Cozmiuc, la dublu vâsle feminin – categorie uşoară.

Ultimul argint al României la Paris a fost obținut de Mihaela Cambei, la haltere, la categoria 49 kg. Sportiva noastră a fost aproape de a se impune, ridicând un maxim de 93 de kg la stilul smuls și 112 la aruncat, dar a fost depășită de chinezoaica Hou Zhihui, la ultima încercare.

Popovici și Bărbosu s-au ales cu bronzul olimpic

După ce a luat medalia de aur la 200 de metri liber, David Popovici a reușit să obțină și medalia de bronz la proba de 100 de metri liber. Popovici s-a calificat cu al 5-lea timp în finala probei de 100 m liber, însă în cursa pentru medalii a avut o prestație mult mai solidă și a reușit să urce pe podium.

Al doilea bronz al României la Paris a fost obținut după o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ana Maria Bărbosu și-a primit sâmbătă înapoi medalia de bronz la comisii, după concursul din finala de la sol, de la începutul săptămânii trecute, făcându-se astfel dreptate în cazul ei. Ana a terminat pe locul 3 finala, dar contestația americancei Chiles a dat totul peste cap, iar medalia de bronz i-a fost luată româncei și dată adversarei.

Pe lângă cele 9 medalii, românii au înregistrat alte clasări lângă podium, pe locul al patrulea, la patru rame feminin (Adriana Adam, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş), dublu rame masculin (Florin Arteni, Florin Lehaci) şi prin gimnasta Sabrina Maneca Voinea (sol).

