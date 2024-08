Ana Bărbosu a primit cu surprindere verdictul dat de judecătorii de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care i-a permis să își recupereze medalia de bronz pe care a obținut-o la sol, la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Talentata gimnastă din Team România a oferit o primă reacție după vestea venită de la Lausanne și a mărturisit că în primele momente nici măcar nu a avut puterea de a se bucura.

„Am fost uimită. Știam că vine un verdict, dar încercam să nu ma gândesc la el. Îmi făceam planuri de vacanță. Apoi, când am aflat, nu m-am bucurat prea mult. Îmi era teamă că nu e adevărat. După ce am fost sigură, i-am îmbrățișat pe ai mei. Apoi am sunat pe toată lumea care m-a ajutat. E un sentiment pe care greu îl pot pune în cuvinte. Nu-mi vine să cred”, a declarat Ana Bărbosu, citată de Golazo.ro.

