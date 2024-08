Atleta română Alina Rotaru-Kottmann s-a clasat pe locul 7 în finala probei de săritură în lungime, joi seara, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Rotaru-Kottmann şi Monae’ Nichols au fost la egalitate, cu 6,67 metri, dar americanca a ocupat locul al şaselea. Ea a avut a doua săritură ca valoare mai bună cu un centimetru, 6,66 m (la ultima încercare), faţă de 6,65 m, notează Agerpres.

Românca, medaliată cu bronz la Mondialele din 2023 de la Budapesta (6,88 m), se calificase în finală cu o performanţă de 6,63 metri.

Încredere în viitor

La finele competiției, Alina a menționat că nu a fost departe de podium şi că speră ca la ediţia de la Los Angeles, de peste 4 ani, performanţa ei să fie una mai bună.

„Podiumul nu era departe, m-am simţit foarte bine, eram şi eu de 6,90 m. Mă gândesc la Los Angeles, da, sper să fie o pe performanţă mai bună. Eu am riscat şi astăzi, de la săritură la săritură m-am dus mai în faţă, dar nu a ieşit. Mi-am dorit să atac medalia, dar nu a fost să fie. Am aşteptat şi vântul, dar tot a fost -1,1. Eu sunt mulţumită de performanţa obţinută, deşi se putea şi mai bine. Îmi pare rău doar că sportiva de pe locul 6 are acelaşi rezultat ca mine. Cred că se putea şi mai bine.

Astăzi a fost un pic cam greu, nu m-am regăsit pe această pistă, dar am încercat să fac de la săritură la săritură mai bine, însă se pare că nimic nu a fost de partea mea. Planul meu a fost astăzi să vin cât mai aproape de prag, să prind pragul cât mai bine, nu ca în calificări. Dar planul de acasă nu prea a funcţionat şi a trebuit din nou să mă lupt cu mine ca să intru în primele opt. Pista aceasta m-a afectat şi pe mine pentru că de la săritură la săritură nu am ajuns pe prag”, a adăugat Rotaru-Kottmann.

