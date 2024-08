JO 2024 (haltere) / Cambei: „Această medalie înseamnă absolut totul pentru mine“

Halterofila română Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la categoria 49 kg, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Paris. Cambei a totalizat 205 kg, fiind devansată la ultima încercare din concurs de campioana olimpică en titre, chinezoaica Zhihui Hou, cu 206 kg.

Mihaela Cambei a declarat, imediat după ce a cucerit medalia de argint, că este mândră de reuşita sa.

„Este concursul vieţii mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. La final am simţit că îmi rămâne mâna pe podium, pentru că am avut un cârcel foarte mare la mână, la gât şi deget, cotul mă durea foarte tare, dar am zis că ori la bal, ori la spital. Eu nu am stat să fac calculele, am vrut să îmi fac încercările. Nu ştiu ce s-a întâmplat, care cum a ridicat. Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară. Totuşi, sunt mândră de ce am reuşit să aduc, pentru că este prima medalie olimpică din istorie la haltere feminin. Această medalie înseamnă absolut totul pentru mine, toată cariera mea de 11 ani. M-am luptat mult pentru ea şi cred că ăsta este visul oricărui sportiv. Eu sunt foarte mândră de ceea ce am obţinut.

Am sărutat greutăţile la final

Această medalie o dedic antrenorului meu, Valeriu Calancea, care m-a suportat în tot acest timp. Le mulţumesc părinţilor mei, lui Dumnezeu, care a fost alături de mine şi m-a scos sănătoasă din această competiţie şi întregului staff care a fost alături de mine. Am sărutat greutăţile la final, pentru că au fost prietenoase cu mine şi ele m-au ajutat. Acest moment este fix aşa cum mi l-am imaginat. Medalia are fix aceeaşi culoare ca în imaginaţia mea“, a spus Mihaela Cambei, pentru Agerpres.

