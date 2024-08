JO 2024 (gimnastică) / Sabrina Voinea: „Nu-mi doresc să mă las de gimnastică!“

Gimnasta Sabrina Voinea a declarat, miercuri, la întoarcerea de la Jocurile Olimpice de la Paris, că nu vrea să renunţe la cariera sportivă şi că va discuta cu mama şi antrenoarea ei, Camelia Voinea, pe acest subiect.

„O să vorbesc cu mama, eu nu-mi doresc să mă las de gimnastică. Am muncit foarte mult şi vreau să arăt că sunt din ce în ce mai bună. Vreau să îi spun mamei să continuăm gimnastica. Tot supărate suntem amândouă, dar vom încerca să mergem mai departe. Îmi doresc foarte mult să se rezolve această problemă, pentru că am muncit foarte mult. Ştiu că nu am ieşit afară din covor. Eu chiar îmi doresc această medalie, este o medalie muncită. Zilele acestea nu m-am simţit bine deloc, iar acum aştept cu nerăbdare să se rezolve această situaţie. Vreau să fiu fericită la final. Îi mulţumesc Nadiei Comăneci pentru toată susţinerea şi ajutorul acordat. Acum totul depinde de ceilalţi, pentru că eu acum nu mai am ce să fac, mi-am făcut exerciţiul. Eu sper ca în cele din urmă să se rezolve.

Regret ceea ce s-a întâmplat în finala la bârnă, dar acesta a fost cel mai important concurs din viaţa mea de până acum, a fost prima mea Olimpiadă. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat la bârnă, dar îmi doresc să se rezolve problema la sol. Am făcut acelaşi exerciţiu de la sol şi în finala pe echipe, şi chiar l-am făcut mai bine. Dacă atunci am luat 13,900, eu mi-aş fi dat acum 14,000 (n.r. – în finala la sol)“, a spus Sabrina Voinea.

Camelia Voinea: „Sabrina a fost om de medalie“

De asemenea, intervievată a fost şi mama şi antrenoarea Sabrinei Maneca-Voinea, Camelia Voinea. Aceasta a declarat că fiica sa este „om de medalie” şi cine a greşit trebuie să suporte consecinţele.

„Aşteptăm să vedem ce paşi vor urma, pentru că Sabrina a fost clar nedreptăţită şi trebuie să facem cumva pentru ca lucrurile să revină la normal. Sabrina a fost om de medalie, iar acea zecime (n.r. – care nu a fost notată în exerciţiul de la sol) o pune exact pe locul trei. Cine a făcut această greşeală, ca să nu spun că a fost forţat să o facă, trebuie să suporte consecinţele. Pentru că nici noi nu muncim degeaba, sunt seri în care ies din sala de gimnastică la 21:30, iar copilul acesta nu are timp uneori nici să mănânce. Pentru ce toate aceste eforturi în zadar? Ca să ajungem la următoarea Olimpiadă şi să fim păcăliţi iar? Să ne fure iar? Nu se poate aşa ceva, trebuie insistat, trebuie să le arătăm acolo unde au greşit.

Toată lumea a fost lângă noi, şi domnul Covaliu, şi doamna Lipă, şi Nadia, toată lumea, pentru că toţi au fost în sală şi au văzut realitatea. Sper ca această greşeală să aibă un final frumos şi să sărim toţi în sus de bucurie. Dacă nu, voi merge mai departe, asta este viaţa. Dar este ambiţia mea şi a tuturor românilor, a tuturor conducătorilor forurilor sportive, pentru că nu poţi să mă păcăleşti în faţă şi să îmi spui că Sabrina a călcat colţul covorului când eu îţi arăt probe că nu a fost aşa. Sabrina nu este un om răutăcios, nu îşi doreşte să ia medalia cuiva, nici eu nu doresc asta. Dar nu îi lua medalia Sabrinei“, a punctat mama Sabrinei.

Pare că dă înapoi

Camelia Voinea va discuta cu fiica sa şi va lua o decizie în ceea ce priveşte retragerea din gimnastică.

„Nu am apucat să vorbesc cu Sabrina despre continuarea gimnasticii. Dar vom pleca în vacanţă şi vom discuta. Eu nu vreau să o dau peste cap pentru că are o vârstă fragedă şi în noaptea aceea am stat până la 2:30 şi nu era tocmai bine. Atât timp cât Sabrina îşi doreşte să continue gimnastica, şi luând în calcul acest rezultat şi decizia de la TAS, ne vom gândi foarte bine ce este de făcut. E adevărat că ar fi păcat, pentru că ea e foarte bună, dar în acelaşi timp nici să ajungem data viitoare să păţim acelaşi lucru. Ne mai gândim“, a încheiat Camelia Voinea.

