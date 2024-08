JO 2024 (atletism) / Bianca Ghelber a ratat medalia în proba de aruncare a ciocanului

Bianca Ghelber n-a reușit să câștige o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de aruncare a ciocanului (a încheiat pe poziţia a 9-a). Totuşi, ea s-a declarat mulțumită de evoluția sa.

Românca a precizat că nu a prins cea mai bună zi de concurs şi că nu ştie dacă va mai participa la o altă ediţie a Jocurilor Olimpice.

„Nu a fost să fie, dar eu chiar nu sunt supărată. Sunt mulţumită de tot ceea ce mi s-a întâmplat până acum. Eu cred că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie, nu când vrem noi şi când ne dorim. Sunt mulţumită cu tot ceea ce mi s-a întâmplat până acum, altceva nu am ce să zic. Singurul regret oarecum este că s-ar fi putut lua medalie cu un rezultat foarte mic, adică 74 (metri). Dacă aveam aruncarea de la Tokyo, clar aş fi intrat la medalie, dar aşa a fost să fie aşa e în viaţă, mai cazi, te mai ridici. Nu a fost să fie. Eu am încercat să dau tot ce am putut, dar asta a fost să fie.

„Nu pot fi tot timpul robot“

Nu cred că am prins ziua cea bună, nu pot fi tot timpul robot, dar mergem mai departe. Important este că sunt sănătoasă, familia mă aşteaptă. Au fost în tribună să mă susţină. Pe stadion a fost superb, parcă eşti pe altă lume. Nu ştiu nimic despre Los Angeles, nu spun niciodată niciodată. Dacă va fi să fie va fi. Poate da, poate nu, vedem ce ne rezervă viitorul“, a spus Ghelber.

Ghelber (34 ani) a participat la a patra sa ediţie a Jocurilor Olimpice, după ce la Tokyo a fost a şasea în finală. La JO de la Londra (2012) a fost a 17-a, iar la JO 2008 nu a trecut de calificări.

